Основная активность на неделе будет сконцентрирована в коротких и средних выпусках ОФЗ - Газпромбанк

Основная активность на неделе будет сконцентрирована в коротких и средних выпусках ОФЗ, говорится в обзоре Газпромбанка.

"На прошедшей неделе угол наклона кривой ОФЗ продолжил увеличиваться. Короткий отрезок, где доминируют локальные инвесторы, снизился в доходности на 6–7 б.п. На динамику бумаг продолжали оказывать влияние высокие выплаты по ОФЗ последних недель. Длинные выпуски, наоборот, выросли в доходности на 2–3 б.п. В ходе предстоящей недели мы ожидаем снижения активности ввиду рождественских праздников – рынки США будут закрыты 25 декабря, основные европейские рынки – 25–26 декабря. Основная активность будет сконцентрирована в коротких и средних выпусках", - пишут аналитики Газпромбанка.

Минфин в ходе предстоящей недели не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в связи с исполнением программы внутренних заимствований в полном объеме. Следующий аукцион по размещению ОФЗ, вероятно, состоится 15 января, отмечают в банке.

Объем платежей, которые получат инвесторы по локальным облигациям в ходе предстоящей недели сократится и составит ~39 млрд руб. (~58 млрд руб. неделей ранее), еще ~5 млрд руб. выплат придутся на последние дни 2019 г. Объем платежей по еврооблигациям составит ~525 млн долл. (~130 млн долл. неделей ранее), основная часть – выплата купонов по суверенным бумагам, указывают специалисты.

Эксперты банка отмечают внешние события, способные оказать влияние на российский долговой рынок.

Несмотря на рождественские и новогодние каникулы и связанное с ними отсутствие выраженной активности на рынке, в предстоящие две недели стоит следить за развитием событий вокруг Brexit, считают аналитики Газпромбанка. После принятия в первом чтении сделки по Brexit в парламенте в пятницу (со значительным перевесом в 124 голоса), существенно возрос оптимизм в отношении выхода Великобритании из состава ЕС в установленный срок (до 31 января) без его продления. Чтобы это произошло, Б. Джонсону нужно обеспечить успешное прохождение оставшихся стадий утверждения сделки в парламенте на неделе с 7 января. "В случае отсутствия позитивных новостей об окончательном одобрении сделки в парламенте (что весьма вероятно, принимая во внимание Рождество, которое состоится на следующей неделе), мы не исключаем ослабления евро", - пишут они.

27 декабря состоится публикация данных по прибыли промпредприятий Китая в ноябре. После публикации данных за октябрь, показавших максимальное за всю историю наблюдений снижение на 9,9%, юань ослаб к доллару на 0,8%. "Если снижение прибыли в промышленном секторе Китая продолжится, мы ожидаем давления на юань (в предстоящие две недели китайские рынки будут работать все дни, за исключением 1 января)", - отмечают эксперты банка.

31 декабря с новогодней речью выступит лидер Китая Си Цзиньпин. Эта речь интересна инвесторам и международным институтам с точки зрения ожидаемого замедления роста китайской экономики (МВФ прогнозирует до 5,8% г/г в 2020 г.). "Если в отношении экономики Китая и/или перспектив разрешения торгового конфликта с США тон будет оптимистичный, мы ожидаем укрепления юаня", - указывают специалисты.

3 января выйдет протокол декабрьского заседания ФРС США, по итогам которого рынок ожидает паузы в снижении ставки как минимум до конца 2020 года. "Если в протоколе заседания взгляд на экономику США в 2020 г. будет позитивным, мы ожидаем роста доходностей UST", - пишут аналитики Газпромбанка.