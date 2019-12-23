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23 декабря 2019 года 16:44
Основная активность на неделе будет сконцентрирована в коротких и средних выпусках ОФЗ - Газпромбанк
Основная активность на неделе будет сконцентрирована в коротких и средних выпусках ОФЗ, говорится в обзоре Газпромбанка. "На прошедшей неделе угол наклона кривой ОФЗ продолжил увеличиваться. Короткий отрезок, где доминируют локальные инвесторы, снизился в доходности на 6–7 б.п. На динамику бумаг продолжали оказывать влияние высокие выплаты по ОФЗ последних недель. Длинные выпуски, наоборот, выросли в доходности на 2–3 б.п. В ходе предстоящей недели мы ожидаем снижения активности ввиду рождественских праздников – рынки США будут закрыты 25 декабря, основные европейские рынки – 25–26 декабря. Основная активность будет сконцентрирована в коротких и средних выпусках", - пишут аналитики Газпромбанка. Минфин в ходе предстоящей недели не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в связи с исполнением программы внутренних заимствований в полном объеме. Следующий аукцион по размещению ОФЗ, вероятно, состоится 15 января, отмечают в банке. Объем платежей, которые получат инвесторы по локальным облигациям в ходе предстоящей недели сократится и составит ~39 млрд руб. (~58 млрд руб. неделей ранее), еще ~5 млрд руб. выплат придутся на последние дни 2019 г. Объем платежей по еврооблигациям составит ~525 млн долл. (~130 млн долл. неделей ранее), основная часть – выплата купонов по суверенным бумагам, указывают специалисты. Эксперты банка отмечают внешние события, способные оказать влияние на российский долговой рынок. Несмотря на рождественские и новогодние каникулы и связанное с ними отсутствие выраженной активности на рынке, в предстоящие две недели стоит следить за развитием событий вокруг Brexit, считают аналитики Газпромбанка. После принятия в первом чтении сделки по Brexit в парламенте в пятницу (со значительным перевесом в 124 голоса), существенно возрос оптимизм в отношении выхода Великобритании из состава ЕС в установленный срок (до 31 января) без его продления. Чтобы это произошло, Б. Джонсону нужно обеспечить успешное прохождение оставшихся стадий утверждения сделки в парламенте на неделе с 7 января. "В случае отсутствия позитивных новостей об окончательном одобрении сделки в парламенте (что весьма вероятно, принимая во внимание Рождество, которое состоится на следующей неделе), мы не исключаем ослабления евро", - пишут они. 27 декабря состоится публикация данных по прибыли промпредприятий Китая в ноябре. После публикации данных за октябрь, показавших максимальное за всю историю наблюдений снижение на 9,9%, юань ослаб к доллару на 0,8%. "Если снижение прибыли в промышленном секторе Китая продолжится, мы ожидаем давления на юань (в предстоящие две недели китайские рынки будут работать все дни, за исключением 1 января)", - отмечают эксперты банка. 31 декабря с новогодней речью выступит лидер Китая Си Цзиньпин. Эта речь интересна инвесторам и международным институтам с точки зрения ожидаемого замедления роста китайской экономики (МВФ прогнозирует до 5,8% г/г в 2020 г.). "Если в отношении экономики Китая и/или перспектив разрешения торгового конфликта с США тон будет оптимистичный, мы ожидаем укрепления юаня", - указывают специалисты. 3 января выйдет протокол декабрьского заседания ФРС США, по итогам которого рынок ожидает паузы в снижении ставки как минимум до конца 2020 года. "Если в протоколе заседания взгляд на экономику США в 2020 г. будет позитивным, мы ожидаем роста доходностей UST", - пишут аналитики Газпромбанка.
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23 декабря 2019 года 19:50
"ВТБ Капитал" представил свой прогноз по возможным изменениям в составе индекса MSCI Russia в 2020 году, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Во-первых, по оценке эксперта, в результате получения листинга на "Московской бирже" в октябре 2019 года... читать дальше
.23 декабря 2019 года 19:39
Рост акций энергетического сектора и сталелитейных компаний на текущей неделе, вероятно, сохранится - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка не ислючают, что на этой неделе по некоторым акциям, которые показали самую сильную динамику в этом году, инвесторы могут фиксировать прибыль, говорится в обзоре инвестбанка. К таким бумагам можно отнести SBER LI, MNOD LI, OGZD LI, LKOD LI. Рост акций компаний... читать дальше
.23 декабря 2019 года 19:30
Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ в понедельник продолжил рост на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры благодаря оптимизму в отношении международной торговли; индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет раллировавших к новым пикам бумаг "Сургутнефтегаза" причем при отсутствии корпоративных новостей. читать дальше
.23 декабря 2019 года 19:29
Рубль почти не меняется к доллару и евро на фоне низкой активности игроков перед католическим Рождеством
Москва. 23 декабря. Доллар и евро лишь слегка повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне низкой активности участников рынка незадолго до Рождественских каникул на западных площадках. читать дальше
.23 декабря 2019 года 18:51
Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли, инвесторы посчитали новые санкции США маловероятными
Москва. 23 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли, поскольку инвесторы посчитали объявление новых серьезных антироссийских санкций со стороны США маловероятным; активность торгов снизилась на фоне приближающихся рождественских каникул. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.23 декабря 2019 года 17:52
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют акции FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF к покупке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. Акции фонда обладают высокой надежностью и ликвидностью, а также обеспечивают неплохой текущий доход, подчеркивает аналитик ГК... читать дальше
.23 декабря 2019 года 17:17
Укрепление рубля может продолжиться, несмотря на некоторую переоцененность российской валюты, отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. "Основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время... читать дальше
.23 декабря 2019 года 16:26
Продажи валюты экспортёрами обеспечивают рубль устойчивостью, защищая его от коррекции - "Открытие Брокер"
Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов понедельника баррель Brent стоил около 4120 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,28%, недельная выросла до 6,39%, а месячная снизилась до 6,43%. "Рубль продолжает получать поддержку в рамках налогового... читать дальше
.23 декабря 2019 года 16:08
Аналитики ITI Capital оценивают потенциал роста российского рынка акций в следующем году в диапазоне 10-15%, сообщается в обзоре. "Среди прочего, хорошие тактические варианты - акции металлургических и горнодобывающих компаний (ММК и "Северсталь"). Среди фундаментальных долгосрочных вложений мы... читать дальше
.23 декабря 2019 года 15:52
Москва. 23 декабря. Доллар и евро лишь слегка повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне незначительных разнонаправленных изменений котировок нефти. читать дальше
.23 декабря 2019 года 15:38
Иностранные инвесторы сохранят интерес к ОФЗ, рост активности эмитентов на рынке первичных размещений ожидается уже в январе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Мы считаем, что, несмотря на санкционные риски, иностранные инвесторы сохранят интерес к ОФЗ, учитывая низкий кредитный риск... читать дальше
.23 декабря 2019 года 15:19
"БКС Глобал Маркетс" сохраняет рекомендацию увеличивать позиции в длинных российских еврооблигациях, говорится в обзоре. "Мы ожидаем, что на предстоящей неделе торговая активность будет невысокой в связи с празднованием Рождества. Существенные ценовые изменения маловероятны", - отмечает аналитик... читать дальше
.23 декабря 2019 года 14:58
Потенциал роста рынка акций РФ на ближайшие 6 месяцев является непривлекательным - "БКС Глобал Маркетс"
Уровень индекса РТС соответствует рекомендации «ПРОДАВАТЬ», потенциал роста рынка на ближайшие 6 месяцев является непривлекательным с учетом существующих рисков, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. "Рождественское затишье обеспечит низкие объемы торгов... читать дальше
.23 декабря 2019 года 14:28
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.23 декабря 2019 года 13:55
Sberbank CIB считает маловероятным закрепление цен на нефть выше $66 за баррель ближе к вечеру в понедельник
Sberbank CIB считает маловероятным закрепление цен на нефть выше $66 за баррель ближе к вечеру в понедельник, если публикуемая статистика по заказам на товары длительного пользования в США окажется позитивной, говорится в обзоре аналитика банка Михаила Шейбе. Участники нефтяного рынка в... читать дальше
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