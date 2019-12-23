Продажи валюты экспортёрами обеспечивают рубль устойчивостью, защищая его от коррекции - "Открытие Брокер"

Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов понедельника баррель Brent стоил около 4120 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,28%, недельная выросла до 6,39%, а месячная снизилась до 6,43%. "Рубль продолжает получать поддержку в рамках налогового периода. На фоне снижения активности нерезидентов продажи валюты экспортёрами обеспечивают "россиянина" устойчивостью, защищая его от коррекции. В последующие три дня торговля на рынке будет вялой, так как в Европе начнутся рождественские выходные", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.