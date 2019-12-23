Оцениваем потенциал роста российского рынка акций в следующем году в диапазоне 10-15% - ITI Capital

Аналитики ITI Capital оценивают потенциал роста российского рынка акций в следующем году в диапазоне 10-15%, сообщается в обзоре.

"Среди прочего, хорошие тактические варианты - акции металлургических и горнодобывающих компаний (ММК и "Северсталь"). Среди фундаментальных долгосрочных вложений мы рекомендуем Petropavlovsk, АФК "Система", российские IT-акции ("Яндекс" и Mail.ru), а также "ФосАгро". В целом мы считаем, что в следующем году хороший потенциал у акций второго и первого эшелонов. Мы оцениваем потенциал роста российского рынка в следующем году в диапазоне 10-15% после того, как RTSI поднялся более чем на 40% в этом году вслед за лучшими американскими IT-акциями", - пишут специалисты ITI Capital.