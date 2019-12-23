Рубль днем стабилен к доллару и евро на фоне незначительных изменений цен на нефть

Москва. 23 декабря. Доллар и евро лишь слегка повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне незначительных разнонаправленных изменений котировок нефти.

Курс доллара США составил 62,27 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,99 руб./EUR1, подорожав также на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на те же 2 копейки - до 65,29 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 декабря на 15,72 копейки, до 62,2499 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,02 копейки, до 68,9978 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно дешевеет к доллару и евро на фоне небольших колебаний на рынке энергоносителей. Участники торгов постепенно сокращают активность перед Рождественскими каникулами на западных биржах, при этом поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. В среду, 25 декабря, российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем, в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.

Кроме того, на рынках сохраняются надежды на дальнейшее продвижение в торговых переговорах между США и Китаем. Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни той, ни другой стороной, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от введения очередного раунда пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

"Поддержку рублю продолжают оказывать экспортеры, которым, помимо декабрьских налоговых выплат (25 и 30 декабря), предстоят и другие сезонные выплаты под конец года. Поэтому объем предложения валюты оставался значительным, и, вероятно, похожая картина будет наблюдаться и на этой неделе, особенно, учитывая поступательный рост рубля и отсутствие каких-либо сигналов к резкой смене этой тенденции. Доминирование локальных потоков на этой неделе может еще более усилиться, учитывая рождественские праздники на западных площадках. (. . .) Без неожиданностей извне рубль может провести еще одну довольно стабильную неделю, но диапазон колебаний может оставаться высоким. Сегодня же не исключаем сохранения прежнего коридора в 62,0-62,5 руб./$1", - подчеркивает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"В понедельник основные валюты торгуются на уровнях предыдущего закрытия, несмотря на хорошие новости на торговом фронте. 1 января Китай снизит пошлины на импортируемые товары, включая замороженную свинину, целлюлозно-бумажную продукцию и ряд высокотехнологичных комплектующих. Судя по всему, рынок уже перешел на праздничный режим торгов: активность ограничена, объем торгов на "Московской бирже" сегодня утром очень низкий. Возможно, это значит, что экспортеры уже продали основную часть иностранной валюты, необходимой для финансирования намеченных на среду налоговых выплат. Между тем мы обращаем внимание на растущий спрос на иностранную валюту со стороны физлиц. Кроме того, ЦБ РФ ежедневно закупает $190 млн. Таким образом, учитывая низкую активность продавцов иностранной валюты (экспортеров и нерезидентов) и усиливающуюся активность ее покупателей, мы ожидаем постепенного ослабления рубля на этой неделе до 63 за доллар", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник меняются незначительно после существенного подъема в последнее время. Позитивом для рынка стала новость о том, что Китай снизит пошлины на импорт ряда товаров. В то же время, сигналы о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне, оказывает сдерживающее влияние на нефтяные цены, отмечают эксперты.

Разногласия между двумя странами в 2014-2015 годах привели к полной остановке производства в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,08% - до $66,2 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,07% - до $60,41 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 0,8%.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов продемонстрировали в понедельник незначительную разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 6,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 6,43%, 6,47% и 6,49% годовых соответственно.