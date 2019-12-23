Иностранные инвесторы сохранят интерес к ОФЗ - "БКС Глобал Маркетс"

Иностранные инвесторы сохранят интерес к ОФЗ, рост активности эмитентов на рынке первичных размещений ожидается уже в январе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Мы считаем, что, несмотря на санкционные риски, иностранные инвесторы сохранят интерес к ОФЗ, учитывая низкий кредитный риск России. С учетом того, что доходности на локальном долговом рынке находятся на многолетних минимумах, мы ожидаем роста активности эмитентов на рынке первичных размещений уже в январе", - пишет в обзоре аналитик "БКС Глобал Маркетс" Мария Радченко.