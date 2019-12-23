"БКС Глобал Маркетс" сохраняет рекомендацию увеличивать позиции в длинных российских еврооблигациях, говорится в обзоре.

"Мы ожидаем, что на предстоящей неделе торговая активность будет невысокой в связи с празднованием Рождества. Существенные ценовые изменения маловероятны", - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Мария Радченко.

Длинные суверенные еврооблигации и бумаги "Газпрома" в начале прошлой недели стали основными бенефициарами роста спроса на риск (цена бенчмарка RUSSIA 47 достигла 127,5%). Однако после объявления об одобрении комитетом Сената США пакета "санкций из ада" 18 декабря, российские длинные выпуски скорректировались вниз. RUSSIA 47 завершил неделю на уровне 125,25%

"Мы ожидаем сохранения низкой торговой активности до нового года. Считаем, что на фоне высокого "аппетита" к риску российские бумаги отыграют "санкционную" просадку уже в начале года, когда в России будут выходные. Мы сохраняем рекомендацию увеличивать позиции в длинных российских еврооблигациях", - указывает М. Радченко.