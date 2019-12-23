Потенциал роста рынка акций РФ на ближайшие 6 месяцев является непривлекательным - "БКС Глобал Маркетс"

Уровень индекса РТС соответствует рекомендации «ПРОДАВАТЬ», потенциал роста рынка на ближайшие 6 месяцев является непривлекательным с учетом существующих рисков, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

"Рождественское затишье обеспечит низкие объемы торгов по всему миру – фокус будет смещен на Азию, в то время как западные инвесторы будут отдыхать Вслед за ФРС центральные банки развивающихся стран стали сигнализировать о паузах в снижении ставок – основная часть роста рынков в ожидании дальнейшего смягчения осталась позади. Притоки в фонды акций и облигаций EM взлетели на максимумы – риски снижения рынков в ближайшие недели растут. Уровень индекса РТС соответствует рекомендации «ПРОДАВАТЬ», что отражает наш осторожный взгляд – потенциал роста рынка на ближайшие 6 месяцев является непривлекательным с учетом существующих рисков", - отмечает эксперт "БКС Глобал Маркетс".