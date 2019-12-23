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Главная  /  Мнения аналитиков  /  После завершения налогового периода вероятен рост спроса на валюту - "БКС Глобал Маркетс"
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23 декабря 2019 года 14:28

После завершения налогового периода вероятен рост спроса на валюту - "БКС Глобал Маркетс"

Католическое Рождество на предстоящей неделе приведет к существенному снижению оборотов на рынке и объемов притока валюты, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова. "К тому же к концу недели после завершения налогового периода мы ожидаем роста внутреннего спроса на валюту как средство хеджирования рисков во время длинных новогодних каникул", - указывает эксперт.

"Наш среднесрочный взгляд на курс рубля остается неизменным: даже несмотря на ралли в последние 2-3 недели, мы по-прежнему ожидаем, что в перспективе 1-2 месяцев российская валюта возвратится к отметке в RUB 65/$ +/-RUB 2. На конец 2020 г. мы прогнозируем курс рубля на уровне RUB 64,9/$", - прогнозирует Владимир Тихомиров.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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