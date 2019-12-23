Sberbank CIB считает маловероятным закрепление цен на нефть выше $66 за баррель ближе к вечеру в понедельник, если публикуемая статистика по заказам на товары длительного пользования в США окажется позитивной, говорится в обзоре аналитика банка Михаила Шейбе.

Участники нефтяного рынка в понедельник утром сосредоточили внимание на воскресных комментариях министра нефти Кувейта, который высказался по вопросу нейтральной зоны между эмиратом и Саудовской Аравией. В частности, он заявил, что в Кувейте надеются к концу года "прояснить и нормализовать" ситуацию. Эксперт Sberbank CIB напомнил, три года назад совместная разработка нефтяных залежей в нейтральной зоне (0,5 млн барр./сут.) была приостановлена и с тех пор не возобновлялась.

Агентство Reuters сообщало со ссылкой на собственные источники о возможности ее постепенного возобновления, однако потребуется не один месяц, чтобы восстановить добычу в полном объеме. Сейчас инвесторы опасаются, что такое восстановление может подорвать усилия ОПЕК+ по выравниванию баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в 2020 году, указывает Михаил Шейбе.

В понедельник участники рынка ждут данных по заказам на товары длительного пользования в США за ноябрь (в 16:30 мск). Ранее слабая динамика заказов на транспортное оборудование на фоне приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 Max негативно повлияла на динамику ВВП в текущем году. "Напомним, что в ноябре корпорация Boeing получила 63 заказа (в октябре - всего 10), и это также должно обнадежить инвесторов, наряду с восстановлением производства на заводах GM после октябрьской забастовки. При этом довольно скептично оцениваем вероятность того, что котировкам Брент удастся сегодня ближе к вечеру закрепиться выше отметки $66/барр., если статистика по заказам на товары длительного пользования в США окажется позитивной (с учетом перспектив соглашения Кувейта и Саудовской Аравии по нейтральной зоне)", - отмечает аналитик Sberbank CIB.