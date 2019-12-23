Акции "РусГидро" могут подорожать на треть за полтора года - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций "РусГидро" - одной из крупнейших энергетических компаний России. Бумагам присвоена рекомендация "Покупать", целевая цена составляет 0,70 руб. при текущей рыночной оценке около 0,53 руб. Потенциал роста капитализации составляет 33% на полуторагодовом горизонте.

"РусГидро" - одна из крупнейших энергетических компаний России с общей установленной мощностью около 39,4 ГВт, что составляет порядка 16% всех установленных мощностей страны. На гидрогенерацию приходится около 30 ГВт, или 77% установленной мощности, остальная энергия вырабатывается в основном на тепловых станциях. Под управлением группы также находятся энергосбытовые, научно-исследовательские и строительные компании. По мощности ГЭС "РусГидро" находится на третьем месте в мире после HydroQuebec (38ГВт) и Electrobras (36ГВт).

Контрольным пакетом акций, 61,2%, владеет государство через Росимущество. Банку ВТБ принадлежит 13,1% акций, в основном - в рамках форвардного контракта. Free-float составляет 19%.

В этом году компания ввела новые мощности, в сумме - около 1 ГВт. Один из проектов - Зарамагские ГЭС (346 МВт), способный обеспечить платежи за мощность на сумму 10 млрд руб. в 2020 году с очень высокой рентабельностью по EBITDA. Пик по капитальным затратам должен быть пройден в этом году.

Кроме того, "РусГидро" вошла в программу модернизации с четырьмя объектами с суммарной мощностью 1,3 ГВт. Эти проекты компания будет реализовывать на условиях окупаемости при базовой доходности не менее 14%. До 2027 года компания также планирует оптимизировать генерирующие активы и выведет 1,6 ГВт старых неэффективных тепловых мощностей.

Введение долгосрочных тарифов для ТЭС на Дальнем Востоке с июля 2020 года должно улучшить операционную рентабельность дальневосточных активов. Проект тарифов предполагает возврат недополученной ранее тарифной выручки.

Компания скорректировала дивидендную политику в 2018 году. Согласно новым правилам, дивидендные выплаты определяются как 50% прибыли по МСФО, но не менее среднего за последние 3 года объёма. Данная схема расчёта будет действовать три года и позволит повысить прогнозируемость дивидендных выплат, а также снизить чувствительность к обесценениям. Дивидендный платеж за 2019 год, по оценкам аналитиков "ФИНАМА", может составить 0,0362 руб. на акцию, с доходностью 6,8%.

"По акциям "РусГидро" мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" и устанавливаем целевую цену 0,70 руб. с потенциалом роста 33% в перспективе 18 месяцев. Скорый возврат к номиналу 1 руб. за акцию мы вряд ли увидим в перспективе 1-2 года, но полную доходность с учётом дивидендов в 39% мы считаем привлекательным уровнем для долгосрочных инвесторов. Мы обращаем внимание на то, что по скорректированным мультипликаторам эмитент торгуется с дисконтом 13% по отношению к российским аналогам. Текущие уровни, 0,50-0,54 руб. за акцию, мы считаем интересными для формирования долгосрочных длинных позиций", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.