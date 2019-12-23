Рост рынка акций РФ утром тормозится из-за просевшего "Газпрома", динамика blue chips смешанная

Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips, подъем вслед за мировыми фондовыми площадками сдерживается подешевевшей нефтью и просевшими бумагами "Газпрома" на санкционных новостях из США.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3011,18 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1524,51 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 62,22 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,3% "префы").

Просели бумаги "Газпрома" (-1,3%, до 252,11 рубля), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,1%).

США ввели санкции в отношении участников строительства газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", которые, в частности, снизят транзит российского газа через Украину.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия, Украина и Еврокомиссия принимали решение об урегулировании отношений Москвы и Киева в сфере газовых взаимоотношений без оглядки на санкции США, принимаемые в отношении конкурирующих газопроводов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам в субботу, что "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Нафтогаз Украины" в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом, будет восстановлен баланс интересов сторон.

"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража ($2,9 млрд - ИФ)", - сказал он.

Индексы в США в пятницу достигли новых рекордных отметок, завершив в "плюсе" четвертую неделю подряд, благодаря воодушевляющей экономической статистике США и оптимизму в отношении международной торговли.

Минторг США сохранил оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2019 года на уровне 2,1%, что совпало с ожиданиями. Минторг пересмотрел с повышением оценку роста потребительских расходов в третьем квартале до 3,2% в годовом выражении с ранее объявленных 2,9%.

Доходы американцев в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с октябрем (ожидался рост на 0,3%), расходы ожидаемо повысились на 0,4%.

Тем временем президент США Дональд Трамп в ночь на субботу подписал акт о финансировании работы ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года. В администрации США отметили, что на эти цели будет направлено $1,4 трлн.

На рынке сохраняется оптимизм, связанный с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения, несмотря на новости об импичменте Трампу.

Трамп заявил в воскресенье, что подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время. "Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро", - сказал он, выступая на митинге во Флориде.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,4%), отмечается стабилизация в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,05%) на фоне невысокой активности торгов в преддверии западного Рождества.

Беспокойство по поводу возможных ракетных испытаний Северной Кореи ослабло на фоне признаков дальнейшего прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, пишет MarketWatch.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года. План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Нефть в понедельник корректируется вниз на сигналах о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне; цена Brent находится на $0,16 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 20 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,89 за баррель (-0,4% и -0,6% в пятницу), февральская цена WTI - $60,16 за баррель (-0,5% и -1,2% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 0,8%.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 году страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Снижению цен на нефть также способствовали данные о максимальном почти за два года росте буровой активности в США. По данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 18 единиц - до 685 установок.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, до конца года индекс МосБиржи имеет неплохие шансы обновить исторические максимумы и продолжить подъем в первые дни нового года.

Основной оборот торгов в понедельник сосредоточен в "Газпроме", по которому за выходные накопилась масса новостей. С одной стороны, подписан 5-летний контракт на транзит газа через Украину, что не может не радовать. С другой - "Газпром" должен выплатить Украине около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, что является негативной новостью. Но при этом стороны обязались аннулировать все остальные претензии, которые лежат в судах, в том числе претензии антимонопольных органов Украины к российской компании - это позитив.

Можно предположить, что российские власти найдут способ компенсировать потери "Газпрому" $3 млрд, в том числе, возможно, за счет взыскания с Украины примерно $3,6 млрд суверенного долга, выданного стране еще при президенте Януковиче.

Главный негатив связан с остановкой строительства "Северного потока 2" - появилась информация, что швейцарская компания Allseas отвела все суда из района прокладки труб. Нет сомнений, что такие проекты не бросают в их последней стадии, и прокладка труб будет завершена. Но какими затратами и в какое время - пока не ясно. Это сильный негатив для акций "Газпрома". Еще большим риском является возможность компании пересмотреть размер дивидендов в связи с удорожанием проекта.

В целом же внешний фон для российского рынка акций выглядит нейтральным, даже несмотря на просевшую нефть Brent - она все равно находится в очень комфортном для российской "нефтянки" районе $66 за баррель. В среду последний день с дивидендами будут торговаться акции "Норильского никеля", и в ближайшие два дня по ним могут пройти сильные движения.

По нефти не ожидается сильных движений из-за спада деловой активности на Западе в преддверии рождественского праздника. Сопротивлением росту котировок является район чуть выше $67 за баррель. С учетом ожидаемого обострения отношений с США (Россия должна дать какой-то ответ на срыв строительства "Северного потока 2") и традиционного роста спроса на валюту перед Новым годом, покупка рубля против доллара выглядит неоправданно рискованной. Не получит рубль поддержки на этой неделе и от аукционов по ОФЗ, поскольку Минфин выполнил план годовых заимствований. Поэтому уход доллара в район 63 руб./$1 и выше в ближайшие дни выглядит логичным, считает Алексей Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, настроения на мировых рынках остаются позитивными благодаря статистике о ВВП США и ожиданий скорого (в начале января) подписания первой фазы торгового соглашения США-Китай. Китай объявил о снижении с 1 января импортных пошлин на ряд товаров. Это никак не связано с торговым противостоянием и должно рассматриваться как выполнение обязательств страны перед США по движение к повышению своей открытости.

Учитывая рождественские праздники, текущая неделя будет отмечена низкой торговой активностью. С точки зрения макроэкономической статистики интерес представляют данные по заказам длительного пользования в США, которые выйдут во вторник, и прибыли промпредприятий КНР за ноябрь (пятница).

В понедельник в центре внимания оказались сообщения о прекращении прокладки труб одним из подрядчиков "Северного потока 2" из-за санкций США. Однако, учитывая поддержку "Газпрома" со стороны Германии и небольшую протяженность (осталось проложить 50 км труб), это не должно стать существенным препятствием для реализации проекта. Во вторник, 24 декабря, совет директоров "Газпрома" будет обсуждать инвестиционную программу и дивидендную политику, на этой неделе также состоятся дивидендные отсечки в "Норникеле" (26 декабря, дивиденд 604,09 рубля на акцию) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (27 декабря, 24,36 рубля на акцию), отмечает Роман Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, азиатские рынки начали новую неделю неуверенно, хотя у инвесторов сохраняются поводы для оптимизма. Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с главой Китая Си Цзиньпином. Китай объявил о снижении пошлин более чем на 850 групп товаров из США с 1 января. Как заявил Трамп, стороны уже готовы подписать торговое соглашение первой фазы и приступить к дальнейшим переговорам. Нефть оказалась под давлением на фоне статистики Baker Hughes о росте числа активных буровых на 18 штук (вторая неделя роста буровой активности подряд).

США и Китай все ближе к подписанию торговой сделки первой фазы, но инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, полученную за счет ралли на ожиданиях этого события. Поэтому российский рынок акций если и не станет снижаться, то останется на достигнутых значениях. Впрочем, слабость сырьевых контрактов может привести к тестированию индексом МосБиржи поддержки в районе 3000 пунктов, считает Кочетков.

По словам директора по аналитике ИК "Церих кэпитал менеджмент" Андрея Верникова, индекс МосБиржи находится вблизи исторических максимумов, но какой-то эйфории среди "быков" не наблюдается. Одна из причин - наличие "медвежьих" расхождений на дневных графиках российских индексов. Другая причина - близость зоны технического сопротивления $67,1-67,6 на графике нефти Brent, от которой может развиться коррекция на "черное золото". Повод для коррекции нефти вниз есть - в США выросло число активных буровых, из-за чего многие нефтетрейдеры зафиксировали прибыль по длинным позициям и ушли праздновать Рождество.

Фундаментальных причин для обвала котировок нефти нет из-за наметившегося потепления в торговых отношениях между Китаем и США, а также роста в США ВВП в третьем квартале на 2,1% и увеличения потребительских расходов. Большинство аналитиков из инвестбанков ждут среднегодовую цену в 2020 году в районе $63-64 за баррель Brent, а с технической точки зрения горизонтальная поддержка находится на уровне $63,8 за баррель.

В ситуации вокруг "Газпрома" проблемой является только низкая цена на газ, которая делает позицию концерна уязвимой при любых переговорах (не только перед "Нафтогазом", но и перед европейскими и китайскими партерами). Учитывая, что в Европе газовые хранилища сейчас заполнены, ждать быстрого восстановления цен на газ не приходится, а значит, "Газпрому" придется и дальше идти на уступки. Перед выборами в США Трамп будет потакать собственным сырьевым трейдерам, поэтому давление на "Газпром" снижаться не будет. "Газпром" в итоге будет пытаться скомпенсировать выпадающие доходы за счет поднятия тарифов на внутреннем рынке, считает аналитик.

Президент Трамп сообщил, что он "замечательно поговорил" с китайским лидером Си Цзиньпином. В последние две недели шансы на победу Трампа на президентских выборах несколько выросли, и для рынков это позитив. Негатив состоит в том, что 24 декабря на бирже в Нью-Йорке будет последний рабочий день перед Рождеством, после чего российский рынок акций потеряет поводыря. Также негатив состоит в том, что в последние дни обозначились проблемы с корпоративным долгом Китая, которые могут в следующем году омрачить жизнь инвесторам на всех мировых фондовых площадках, считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Северо-западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+10,7%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (+3,2%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+2,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,3%).

Подешевели бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (-8,4% и -12,3% "префы"), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,602 млрд рублей (из них 2,702 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").