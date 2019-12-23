Возможно ускорение роста доллара к евро в конце года - "ВТБ Капитал Форекс"

Несмотря на рождественские праздники, возможно ускорение роста доллара к евро в конце года, сообщается в комментарии "ВТБ Капитал Форекс".

Пара евро-доллар в пятницу, на третий день тестирования поддержки 1,11, наконец смогла ее пробить и опуститься до 1,1086. "Основным драйвером начавшегося роста доллара мы считаем возобновление активного привлечения долга Казначейством США. Ранее в начале декабря доллар падал, так как Казначейство США погашало долга больше, чем привлекало (за счет крупных погашений векселей). На этой неделе Казначейство США проведет аукционы по 2-,5-,7-летним нотам на 40, 41 и 32 млрд долларов соответственно, что c учетом погашаемых старых нот даст чистое привлечение в размере 46,6 млрд долларов на дату расчета 31 декабря. Спрос можно ожидать хорошим", - отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев.

"При этом во вторник, 24-ого декабря, Запад празднует католическое Рождество, рынки будут закрыты. Далее 25-ого декабря выходные продолжатся в Европе, Канаде и Австралии, но рынки США уже будут работать. Из-за праздников вряд ли валюты будут сильно двигаться в начале следующей недели, хотя Япония и будет торговаться. Опыт показывает, что сильная волатильность может наблюдаться в конце уходящего и в первые дни нового года. Мы рассчитываем на то, что до конца года евро-доллар попытается как минимум протестировать отметку 1,10. Технически, после того как евро-доллар отскочил от отметки 1,12, он одновременно при этом отскочил от сопротивления среднесрочного нисходящего канала, в котором пара находится с середины мая 2018 года, в связи с чем можно ждать падения пары к нижней границе канала, которая сейчас проходит в районе отметки 1,0740", - указывает Алексей Михеев.