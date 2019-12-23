Активность в ОФЗ в предновогодний период сходит на нет - Уралсиб

Активность в ОФЗ в предновогодний период сходит на нет, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В пятницу в первой половине дня на рынке ОФЗ почти ничего не происходило, а после полудня появилась небольшая активность на коротком конце кривой (в ОФЗ 26217 и 25083 с погашением в 2021 г., ОФЗ 26209 с погашением в 2022 г.), связанная, вероятно, с балансировкой портфелей к концу года. Однако изменения котировок были минимальными. По итогам всей недели доходности ОФЗ немного выросли, примерно на 2–6 б.п. "При этом торговые обороты постепенно сокращаются. - указывает аналитик "Уралсиба" ольга Стерина. - Сейчас доходности индикативных ОФЗ следующие: однолетних – 5,6% годовых, пятилетних – 6,1% годовых, десятилетних – 6,4% годовых, пятнадцатилетних – 6,6% годовых".

Решение ЦБ снизить ставку рынок воспринял спокойно, без какой-либо реакции, что было ожидаемо, поскольку этот шаг регулятора уже был учтен в положении кривой. Рубль на прошлой неделе неплохо подорожал, на 1%, но это никак не повлияло на сегмент ОФЗ. "Существенной поддержки котировкам со стороны национальной валюты ждать и не стоит: из-за рождественских каникул торговая активность продолжит снижаться, - отмечает Ольга Стерина. - На прошедшей неделе Минфин доразместил ОФЗ 26227 с погашением в 2024 г. на 26,7 млрд руб. и ОФЗ 26230 с погашением в 2039 г. на 29,5 млрд руб., оба выпуска – без премии ко вторичному рынку. Доразметив на прошлой неделе бумаги на 56 млрд руб., Минфин досрочно выполнил квартальный план в размере 420 млрд руб. Это позволило обоснованно отказаться от проведения аукциона 25 декабря".