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Главная / Мнения аналитиков / Активность в ОФЗ в предновогодний период сходит на нет - Уралсиб
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23 декабря 2019 года 11:43
Активность в ОФЗ в предновогодний период сходит на нет - Уралсиб
Активность в ОФЗ в предновогодний период сходит на нет, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В пятницу в первой половине дня на рынке ОФЗ почти ничего не происходило, а после полудня появилась небольшая активность на коротком конце кривой (в ОФЗ 26217 и 25083 с погашением в 2021 г., ОФЗ 26209 с погашением в 2022 г.), связанная, вероятно, с балансировкой портфелей к концу года. Однако изменения котировок были минимальными. По итогам всей недели доходности ОФЗ немного выросли, примерно на 2–6 б.п. "При этом торговые обороты постепенно сокращаются. - указывает аналитик "Уралсиба" ольга Стерина. - Сейчас доходности индикативных ОФЗ следующие: однолетних – 5,6% годовых, пятилетних – 6,1% годовых, десятилетних – 6,4% годовых, пятнадцатилетних – 6,6% годовых". Решение ЦБ снизить ставку рынок воспринял спокойно, без какой-либо реакции, что было ожидаемо, поскольку этот шаг регулятора уже был учтен в положении кривой. Рубль на прошлой неделе неплохо подорожал, на 1%, но это никак не повлияло на сегмент ОФЗ. "Существенной поддержки котировкам со стороны национальной валюты ждать и не стоит: из-за рождественских каникул торговая активность продолжит снижаться, - отмечает Ольга Стерина. - На прошедшей неделе Минфин доразместил ОФЗ 26227 с погашением в 2024 г. на 26,7 млрд руб. и ОФЗ 26230 с погашением в 2039 г. на 29,5 млрд руб., оба выпуска – без премии ко вторичному рынку. Доразметив на прошлой неделе бумаги на 56 млрд руб., Минфин досрочно выполнил квартальный план в размере 420 млрд руб. Это позволило обоснованно отказаться от проведения аукциона 25 декабря".
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23 декабря 2019 года 19:50
"ВТБ Капитал" представил свой прогноз по возможным изменениям в составе индекса MSCI Russia в 2020 году, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Во-первых, по оценке эксперта, в результате получения листинга на "Московской бирже" в октябре 2019 года... читать дальше
.23 декабря 2019 года 19:39
Рост акций энергетического сектора и сталелитейных компаний на текущей неделе, вероятно, сохранится - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка не ислючают, что на этой неделе по некоторым акциям, которые показали самую сильную динамику в этом году, инвесторы могут фиксировать прибыль, говорится в обзоре инвестбанка. К таким бумагам можно отнести SBER LI, MNOD LI, OGZD LI, LKOD LI. Рост акций компаний... читать дальше
.23 декабря 2019 года 19:30
Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ в понедельник продолжил рост на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры благодаря оптимизму в отношении международной торговли; индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет раллировавших к новым пикам бумаг "Сургутнефтегаза" причем при отсутствии корпоративных новостей. читать дальше
.23 декабря 2019 года 19:29
Рубль почти не меняется к доллару и евро на фоне низкой активности игроков перед католическим Рождеством
Москва. 23 декабря. Доллар и евро лишь слегка повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне низкой активности участников рынка незадолго до Рождественских каникул на западных площадках. читать дальше
.23 декабря 2019 года 18:51
Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли, инвесторы посчитали новые санкции США маловероятными
Москва. 23 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли, поскольку инвесторы посчитали объявление новых серьезных антироссийских санкций со стороны США маловероятным; активность торгов снизилась на фоне приближающихся рождественских каникул. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.23 декабря 2019 года 17:52
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют акции FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF к покупке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. Акции фонда обладают высокой надежностью и ликвидностью, а также обеспечивают неплохой текущий доход, подчеркивает аналитик ГК... читать дальше
.23 декабря 2019 года 17:17
Укрепление рубля может продолжиться, несмотря на некоторую переоцененность российской валюты, отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. "Основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время... читать дальше
.23 декабря 2019 года 16:44
Основная активность на неделе будет сконцентрирована в коротких и средних выпусках ОФЗ - Газпромбанк
Основная активность на неделе будет сконцентрирована в коротких и средних выпусках ОФЗ, говорится в обзоре Газпромбанка. "На прошедшей неделе угол наклона кривой ОФЗ продолжил увеличиваться. Короткий отрезок, где доминируют локальные инвесторы, снизился в доходности на 6–7 б.п. На динамику бумаг... читать дальше
.23 декабря 2019 года 16:26
Продажи валюты экспортёрами обеспечивают рубль устойчивостью, защищая его от коррекции - "Открытие Брокер"
Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов понедельника баррель Brent стоил около 4120 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,28%, недельная выросла до 6,39%, а месячная снизилась до 6,43%. "Рубль продолжает получать поддержку в рамках налогового... читать дальше
.23 декабря 2019 года 16:08
Аналитики ITI Capital оценивают потенциал роста российского рынка акций в следующем году в диапазоне 10-15%, сообщается в обзоре. "Среди прочего, хорошие тактические варианты - акции металлургических и горнодобывающих компаний (ММК и "Северсталь"). Среди фундаментальных долгосрочных вложений мы... читать дальше
.23 декабря 2019 года 15:52
Москва. 23 декабря. Доллар и евро лишь слегка повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне незначительных разнонаправленных изменений котировок нефти. читать дальше
.23 декабря 2019 года 15:38
Иностранные инвесторы сохранят интерес к ОФЗ, рост активности эмитентов на рынке первичных размещений ожидается уже в январе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Мы считаем, что, несмотря на санкционные риски, иностранные инвесторы сохранят интерес к ОФЗ, учитывая низкий кредитный риск... читать дальше
.23 декабря 2019 года 15:19
"БКС Глобал Маркетс" сохраняет рекомендацию увеличивать позиции в длинных российских еврооблигациях, говорится в обзоре. "Мы ожидаем, что на предстоящей неделе торговая активность будет невысокой в связи с празднованием Рождества. Существенные ценовые изменения маловероятны", - отмечает аналитик... читать дальше
.23 декабря 2019 года 14:58
Потенциал роста рынка акций РФ на ближайшие 6 месяцев является непривлекательным - "БКС Глобал Маркетс"
Уровень индекса РТС соответствует рекомендации «ПРОДАВАТЬ», потенциал роста рынка на ближайшие 6 месяцев является непривлекательным с учетом существующих рисков, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. "Рождественское затишье обеспечит низкие объемы торгов... читать дальше
.23 декабря 2019 года 14:28
Католическое Рождество на предстоящей неделе приведет к существенному снижению оборотов на рынке и объемов притока валюты, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова. "К тому же к концу недели после завершения налогового периода мы ожидаем роста внутреннего... читать дальше
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