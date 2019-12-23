Среднегодовой курс доллар/рубль в 2020 году, скорее всего, не покинет пределы 64-65 руб./долл. - Промсвязьбанк

Последние недели уходящего года отмечены умеренным ростом нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent достигли отметки в 65 долл./барр.), говорится в обзоре Промсвязьбанка. "При сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль, согласно нашей модели, расположен вблизи 64,50 руб./долл., соответственно, рубль на текущих уровнях, с нашей точки зрения, несколько переоценен", - указывает главный аналитик банка Михаил Поддубский.

Данная переоцененность рубля, в первую очередь, обусловлена общим позитивным восприятием глобальными инвесторами рисков emerging markets, и в краткосрочной перспективе этот фактор может продолжать оказывать определяющую роль. "При этом на более длительном временном горизонте на первый план выходят фундаментальные факторы, соответственно, потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе считаем ограниченным, - подчеркивает эксперт Промсвязьбанка. - В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может удерживаться в диапазоне 62-63 руб./долл. Торги на текущей неделе могут быть отмечены пониженной торговой активностью".

Что же касается прогнозов на 2020 год, то аналитик банка полагает, что в 1 полугодии следующего года присутствуют риски продолжения умеренного укрепления рубля на фоне сезонно сильного счета текущих операций. К середине второго квартала ожидается уход пары доллар/рубль в диапазон 61-62 руб./долл. в среднемесячных значениях.

"Ближе к концу второго квартала сезонность текущего счета может начинать оказывать негативное влияние на рубль, и на этом фоне ожидаем возобновления ослабления рубля, - полагает Михаил Поддубский. - Размер санкционной премии в рубле на декабрь 2019 г. оцениваем близким к нулю, что может привести к росту волатильности в случае возобновления актуальности санкционной истории. В базовом сценарии не закладываем введение жестких санкций (санкций на рублевый госдолг РФ или внесения в SDN-список крупнейших российских банков) в следующем году. В 2020 г. ожидаем среднегодового курса доллар/рубль на уровне 64-65 руб./долл.".