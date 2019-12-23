Рубль без неожиданностей извне может провести еще одну довольно стабильную неделю - РФПИ

Рубль без неожиданностей извне может провести еще одну довольно стабильную неделю, но диапазон колебаний может оставаться высоким, говорится в комментарии РФПИ.

Поддержку рублю продолжают оказывать экспортеры, которым, помимо декабрьских налоговых выплат (25 и 30 декабря), предстоят и другие сезонные выплаты под конец года. Поэтому объем предложения валюты оставался значительным, и, вероятно, похожая картина будет наблюдаться и на этой неделе, особенно учитывая поступательный рост рубля и отсутствие каких-либо сигналов к резкой смене этой тенденции, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Доминирование локальных потоков на этой неделе может еще более усилиться, учитывая рождественские праздники на западных площадках.

"Хорошо это или плохо? С одной стороны, активное присутствие экспортеров будет играть на стороне рубля. С другой стороны, нерезиденты были в целом позитивно настроены в отношении российской валюты, о чем лишний раз напомнили последние данные CFTC о росте чистой спекулятивной позиции в рубле с 40,8% до 53,9% от общего объема открытых позиций (максимум с начала июня). Поэтому снижение их спроса на рубль может усилить влияние локальных игроков, предпочитающих валюту против рубля покупать. Без неожиданностей извне рубль может провести еще одну довольно стабильную неделю, но диапазон колебаний может оставаться высоким. В понедельник же не исключаем сохранения прежнего коридора в 62-62,50/USD", - указывает Д. Полевой.