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Главная / Мнения аналитиков / Потенциал дальнейшего укрепления рубля пока видится ограниченным - Промсвязьбанк
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23 декабря 2019 года 10:19
Потенциал дальнейшего укрепления рубля пока видится ограниченным - Промсвязьбанк
Потенциал дальнейшего укрепления российской валюты пока видится ограниченным, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Улучшение настроений на глобальных рынках позволило большинству валют emerging markets по итогам прошлой недели продемонстрировать позитивную динамику. Российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили против доллара 0,3-2%. "Общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют EM остается ключевым драйвером для краткосрочных перспектив российской валюты, в то время как, согласно нашей модели, равновесный курс пары доллар/рубль при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне ключевых макропоказателей расположен ближе к отметке 64,50. Пара доллар/рубль забралась в диапазон 62-62,50, но потенциал дальнейшего укрепления российской валюты пока видится ограниченным", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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23 декабря 2019 года 19:50
"ВТБ Капитал" представил свой прогноз по возможным изменениям в составе индекса MSCI Russia в 2020 году, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Во-первых, по оценке эксперта, в результате получения листинга на "Московской бирже" в октябре 2019 года... читать дальше
.23 декабря 2019 года 19:39
Рост акций энергетического сектора и сталелитейных компаний на текущей неделе, вероятно, сохранится - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка не ислючают, что на этой неделе по некоторым акциям, которые показали самую сильную динамику в этом году, инвесторы могут фиксировать прибыль, говорится в обзоре инвестбанка. К таким бумагам можно отнести SBER LI, MNOD LI, OGZD LI, LKOD LI. Рост акций компаний... читать дальше
.23 декабря 2019 года 19:30
Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ в понедельник продолжил рост на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры благодаря оптимизму в отношении международной торговли; индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет раллировавших к новым пикам бумаг "Сургутнефтегаза" причем при отсутствии корпоративных новостей. читать дальше
.23 декабря 2019 года 19:29
Рубль почти не меняется к доллару и евро на фоне низкой активности игроков перед католическим Рождеством
Москва. 23 декабря. Доллар и евро лишь слегка повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне низкой активности участников рынка незадолго до Рождественских каникул на западных площадках. читать дальше
.23 декабря 2019 года 18:51
Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли, инвесторы посчитали новые санкции США маловероятными
Москва. 23 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли, поскольку инвесторы посчитали объявление новых серьезных антироссийских санкций со стороны США маловероятным; активность торгов снизилась на фоне приближающихся рождественских каникул. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.23 декабря 2019 года 17:52
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют акции FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF к покупке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. Акции фонда обладают высокой надежностью и ликвидностью, а также обеспечивают неплохой текущий доход, подчеркивает аналитик ГК... читать дальше
.23 декабря 2019 года 17:17
Укрепление рубля может продолжиться, несмотря на некоторую переоцененность российской валюты, отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. "Основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время... читать дальше
.23 декабря 2019 года 16:44
Основная активность на неделе будет сконцентрирована в коротких и средних выпусках ОФЗ - Газпромбанк
Основная активность на неделе будет сконцентрирована в коротких и средних выпусках ОФЗ, говорится в обзоре Газпромбанка. "На прошедшей неделе угол наклона кривой ОФЗ продолжил увеличиваться. Короткий отрезок, где доминируют локальные инвесторы, снизился в доходности на 6–7 б.п. На динамику бумаг... читать дальше
.23 декабря 2019 года 16:26
Продажи валюты экспортёрами обеспечивают рубль устойчивостью, защищая его от коррекции - "Открытие Брокер"
Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов понедельника баррель Brent стоил около 4120 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,28%, недельная выросла до 6,39%, а месячная снизилась до 6,43%. "Рубль продолжает получать поддержку в рамках налогового... читать дальше
.23 декабря 2019 года 16:08
Аналитики ITI Capital оценивают потенциал роста российского рынка акций в следующем году в диапазоне 10-15%, сообщается в обзоре. "Среди прочего, хорошие тактические варианты - акции металлургических и горнодобывающих компаний (ММК и "Северсталь"). Среди фундаментальных долгосрочных вложений мы... читать дальше
.23 декабря 2019 года 15:52
Москва. 23 декабря. Доллар и евро лишь слегка повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне незначительных разнонаправленных изменений котировок нефти. читать дальше
.23 декабря 2019 года 15:38
Иностранные инвесторы сохранят интерес к ОФЗ, рост активности эмитентов на рынке первичных размещений ожидается уже в январе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Мы считаем, что, несмотря на санкционные риски, иностранные инвесторы сохранят интерес к ОФЗ, учитывая низкий кредитный риск... читать дальше
.23 декабря 2019 года 15:19
"БКС Глобал Маркетс" сохраняет рекомендацию увеличивать позиции в длинных российских еврооблигациях, говорится в обзоре. "Мы ожидаем, что на предстоящей неделе торговая активность будет невысокой в связи с празднованием Рождества. Существенные ценовые изменения маловероятны", - отмечает аналитик... читать дальше
.23 декабря 2019 года 14:58
Потенциал роста рынка акций РФ на ближайшие 6 месяцев является непривлекательным - "БКС Глобал Маркетс"
Уровень индекса РТС соответствует рекомендации «ПРОДАВАТЬ», потенциал роста рынка на ближайшие 6 месяцев является непривлекательным с учетом существующих рисков, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. "Рождественское затишье обеспечит низкие объемы торгов... читать дальше
.23 декабря 2019 года 14:28
Католическое Рождество на предстоящей неделе приведет к существенному снижению оборотов на рынке и объемов притока валюты, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова. "К тому же к концу недели после завершения налогового периода мы ожидаем роста внутреннего... читать дальше
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