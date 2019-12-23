Нефть на текущей неделе не выйдет из ценового диапазона 65-67 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк

Нефть на текущей неделе не выйдет из ценового диапазона 65-67 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. На утро понедельника Brent снижается, но остается вблизи 3-х месячных максимумов.

"Некоторое давление на котировки оказывает статистика по числу буровых в США: за неделю выросли на 18 единиц – до 685 установок, максимальный рост почти за 2 года. Также появились сообщения о возможном восстановлении добычи в нейтральной зоне Кувейта и Саудовской Аравии объемом в 0,5 млн барр./день, что только ухудшает перспективы фундаментала на следующий год. Мы в базовом сценарии прогнозируем навес предложения объемом в 0,3-0,4 млн барр./день (без учета нейтральной зоны). На этой неделе ждем нефть в диапазоне 65-67 долл./барр.", - отмечает Екатерина Крылова.