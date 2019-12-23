Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 61,80-62,80, по паре EUR/RUB - 68,50-69,70 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 61,80-62,80, по паре EUR/RUB - 68,50-69,70, сообщается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максима Тимошенко. Текущая неделя ввиду празднования католического Рождества будет сокращенной. Это поспособствует низкой активности на рынках, что вместе с налоговыми выплатами поможет российской валюте укрепляться и дальше.

Против рубля на внутреннем рынке, по мнению эксперта, будут играть интервенции Банка России, однако они будут оказывать меньшее влияние на него, чем уплаты акцизов и НДПИ - их пик придется на 25 декабря. "В целом на внешних рынках продолжает сохранятся оптимизм после заявлений министра финансов США Стивена Мнучина о том, что торговая сделка с Китаем будет подписана в начале января. На этом фоне интерес капитала к валютам развивающихся рынков растет - здесь рубль является одной из самых привлекательных на сегодня валют. Вклад в укрепление рубля вносит и высокая цена на нефть марки BRENT", - заключает Максим Тимошенко.