Индекс Мосбиржи в понедельник откроется с умеренным спадом - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в понедельник откроется с умеренным спадом около 0,2-0,3%, в районе 3005-3010 пунктов, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом около 0,2-0,3%, в районе 3005-3010 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3020, 3030 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние "бокового" движения несколько выше ближайшего значимого уровня 3000 пунктов", - прогнозирует В. Манжос.

Позднее косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация ноябрьской статистики по продажам нового жилья в США (18:00 мск). В целом же влияние нерезидентов на локальный рынок акций может быть ослабленным в связи с приближающимся Рождеством, отмечает специалист ИК "Алго Капитал".