Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - диапазон 3000-3030 пунктов - Промсвязьбанк

Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - диапазон 3000-3030 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Индекс Мосбиржи на внешнем оптимизме в пятницу смог вернуться к росту.

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов отмечает, что в понедельник в центре внимания будут сообщения о прекращении прокладки труб одним из подрядчиков "Северного потока - 2" из-за санкций США. Однако, учитывая поддержку "Газпрома" со стороны Германии и небольшую протяженность (осталось проложить 50 км труб) это не должно стать существенным препятствием для реализации проекта, считает Р. Антонов.

"Из корпоративных событий предстоящей недели отметим заседание 24 декабря совета директоров "Газпрома", где будут обсуждаться инвестиционная программа и дивидендная политика, а также дивидендные отсечки в "Норникеле" 26 декабря (604,09 руб./акция) и "Татнефти" 27 декабря (24,36 руб./акция). В понедельник по индексу Мосбиржи продолжаем ориентироваться на диапазон 3000-3030 пунктов", - указывает специалист Промсвязьбанка.