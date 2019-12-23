Возможна попытка тестирования поддержки в районе 3000 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России слабо негативный. США и Китай всё ближе к подписанию торговой сделки первой фазы, но инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, полученную за счёт ралли на ожиданиях этого события. "Поэтому отечественный рынок акций, если и не станет снижаться, то останется на достигнутых значениях. Впрочем, слабость сырьевых контрактов всё же предполагает попытку тестирования поддержки в районе 3000 пунктов по индексу Мосбиржи", - предполагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.