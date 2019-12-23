Рынок акций сохраняет шансы на рост - Алор Брокер

Российский рынок акций сохраняет шансы на рост, индекс Мосбиржи до конца года имеет неплохие шансы на обновление исторических максимумов, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Индекс Мосбиржи, по мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, до конца года имеет неплохие шансы обновить исторические максимумы и продолжить подъем в первые дни нового года.

"Основной оборот торгов понедельника может быть сосредоточен в "Газпроме", по которому за выходные накопилась масса новостей. С одной стороны, подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину, что не может не радовать. С другой стороны, "Газпром" должен выплатить Украине около 3 млрд долларов по решение Стокгольмского арбитража. Это негатив. Но при этом стороны обязались аннулировать все остальные претензии, которые лежат в судах, в том числе и претензии антимонопольных органов Украины к российской компании. Это позитив. Можно предположить, что российские власти найдут способ компенсировать потери "Газпрому" 3 млрд руб, в том числе, возможно, за счет взыскания с Украины примерно 3,6 млрд суверенного долга, выданного стране еще при Януковиче, - отмечает А. Антонов. - Но главный негатив связан с остановкой строительства "Северного потока 2": сегодня прошла информация, что швейцарская компания Allseas отвела все суда из района прокладки труб. Нет сомнений, что такие проекты не бросают в их последней стадии, и прокладка труб будет завершена. Но вот какими затратами и в какое время пока не ясно. Это очень сильный негатив для акций "Газпрома". Еще большим риском является возможность компании пересмотреть размер дивидендов в связи с удорожанием проекта. На настоящий момент сложно прогнозировать дальнейшую динамику акций газовой монополии".

"Внешний фон перед открытием российского рынка в целом выглядит нейтрально: американские фьючерсы торгуются чуть выше нуля, немного подешевела нефть, но все равно находится в очень комфортном для российской "нефтянки" районе 66 долларов за баррель. Поэтому рекомендуем сегодня присматриваться к акциям "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", от которого ждем закрытия дивидендного "гэпа", - указывает специалист Алор Брокер.