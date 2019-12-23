Рубль до конца года может протестировать уровень 61,70 за доллар - ГК "ФИНАМ"

Сохранение текущей тенденции на мировых рынках может дать рублю возможность до конца текущего года протестировать отметку 61,70 руб./$, а в первом квартале 2020 года вплотную приблизиться к уровню 61 руб./$, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Российская валюта завершила торги пятницы на отметке 62,25 руб./$, прибавив 0,24% по отношению к американскому доллару. На данном этапе, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов, поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62 и 61,70, сопротивления расположены на уровнях 62,35 и 62,50.

Помимо благоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках российскую валюту в данный момент поддерживают налоговый период и возобновившийся приток денег нерезидентов на отечественные фондовые и долговые площадки.

"В связи с этим пара доллар/рубль достаточно комфортно себя чувствует в коридоре 62-63 руб./$; при сохранении текущей тенденции на мировых рынках до конца текущего года рубль может протестировать отметку 61,70 руб./$, а в первом квартале 2020 года вплотную приблизиться к уровню 61 руб./$", - считает С. Дроздов.