Утренние прогнозы: возможен небольшой спад

По мнению аналитиков, в понедельник на рынке акций РФ возможен небольшой спад.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием российского рынка в целом выглядит нейтрально: американские фьючерсы торгуются чуть выше нуля, немного подешевела нефть, но все равно находится в очень комфортном для российской "нефтянки" районе 66 долларов за баррель. Поэтому рекомендуем сегодня присматриваться к акциям "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", от которого ждем закрытия дивидендного "гэпа".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом около 0,2-0,3%, в районе 3005-3010 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3020, 3030 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние "бокового" движения несколько выше ближайшего значимого уровня 3000 пунктов".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "В понедельник по индексу Мосбиржи продолжаем ориентироваться на диапазон 3000-3030 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России слабо негативный. США и Китай всё ближе к подписанию торговой сделки первой фазы, но инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, полученную за счёт ралли на ожиданиях этого события. Поэтому отечественный рынок акций, если и не станет снижаться, то останется на достигнутых значениях. Впрочем, слабость сырьевых контрактов всё же предполагает попытку тестирования поддержки в районе 3000 пунктов по индексу Мосбиржи".