Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы достигли новых рекордных отметок к закрытию торгов в пятницу, завершив в плюсе четвертую неделю подряд, благодаря воодушевляющей экономической статистике США и оптимизму в отношении международной торговли. Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП в третьем квартале 2019 года на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в пятницу статданные. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. Во втором квартале американский ВВП увеличился на 2%.

На рынке также сохранялся оптимизм, связанный с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения, несмотря на новости об импичменте Трампу. Ранее в этом месяце Трамп объявил, что Вашингтон и Пекин согласовали условия промежуточной торговой сделки, в рамках которой Соединенные Штаты соглашаются на снижение тарифов на китайские товары в обмен на значительное увеличение объемов американского экспорта в Китай. Министр финансов Стивен Мнучин заявил на прошлой неделе, что соглашение будет подписано в начале января. Трамп заявил в воскресенье, что подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время. "Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро", - сказал он, выступая на митинге во Флориде.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики на торгах в понедельник на фоне невысокой активности торгов в преддверии католического Рождества. Беспокойство по поводу возможных ракетных испытаний Северной Кореи ослабло на фоне признаков дальнейшего прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся всего на 0,05%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,03%, китайский Shanghai Composite потерял 0,85%. Южнокорейский индикатор KOSPI практически не изменился, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,46%.

США организуют встречу с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи в следующем месяце, чтобы обсудить ситуацию с Северной Кореей, сообщает The Mainichi со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД Японии Тошимицу Мотеги и Южной Кореи Кан Ген Хва могут встретиться в Сан-Франциско в середине января. Ожидается, что в ходе встречи США и их азиатские союзники обсудят действия КНДР и то, как на них реагировать. Кроме того, могут быть проведены двусторонние встречи, в том числе между министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи, чьи отношения остаются напряженными, сообщили источники. Данная встреча состоится на фоне предположений о том, что Пхеньян может испытать межконтинентальные баллистические ракеты, так как переговоры о денуклеаризации с США зашли в тупик.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник на сигналах о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне. Снижению цен на нефть также способствуют данные о максимальном почти за два года росте буровой активности в США. По данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 18 единиц - до 685 установок.

На этом фоне стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $65,92 за баррель, что на 0,33% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы опустились в цене на 0,6%, до $66,14 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,46% - до $60,16 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $60,44 за баррель, опустившись на 1,21% по сравнению с предыдущей сессией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 3,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,04 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,984 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 декабря вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 653,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-18" (+1,96%), "ФСК ЕЭС БО-03" (+0,56%) и "Транснефть-001P-08" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-06R" (-1%), "Газпром БО-23" (-0,19%) и "МТС-001P-06" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-02R объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 12 декабря. По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения.

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-04 объемом 10 млрд рублей в размере 6,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,07% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 19 декабря. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 23 декабря.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 20 декабря завершила размещение облигаций серий 001Р-20 - 001Р-23 и серии 001Р-31 общим объемом 9,5 млрд рублей. Объем выпусков 001Р-20 - 001Р-23 составляет по 2 млрд рублей каждый, выпуска серии 001Р-31 - 1 млрд 466,2 млн рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) размещены по закрытой подписке. Ставка 1-го купона облигаций всех серий установлена на уровне 5,3% годовых, купоны годовые. У выпусков амортизационная система погашения: эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещены в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ГК "Автодор" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигации с офертой через 3 года серии БО-002P-05 объемом не менее 15 млрд рублей и не более 27 млрд 280,200 млн рублей в размере 7,15% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости компания будет погашать ежегодно, начиная с декабря 2020 года, 55% от номинальной стоимости будет выплачено в дату погашения 20-го купона. Сбор заявок прошел 20 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 25 декабря.

Кроме того, ГК "Автодор" с 16 по 20 декабря собирала заявки на выкуп облигаций четырех серий по согласованию с владельцами. К выкупу были предложены выпуски серий БО-001Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03, БО-002Р-04 в объеме не более 12 млрд рублей. По итогам сбора заявок ГК "Автодор" приняла решение о выкупе облигаций серий БО-002Р-03 и БО-002Р-04 совокупным объемом не более 12 млрд рублей. Дата выкупа облигаций в обращении - 24 декабря. Индикативная доходность на дату выкупа составила около 6,25% годовых.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) выставило на 21 января 2020 года оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, цена - 100% от номинала. Период предъявления - с 9 по 16 января 2020 года. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.