Brent опустилась до $65,91 за баррель

Американские фондовые индексы достигли новых рекордных отметок к закрытию торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики на торгах в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы достигли новых рекордных отметок к закрытию торгов в пятницу, завершив в плюсе четвертую неделю подряд, благодаря воодушевляющей экономической статистике США и оптимизму в отношении международной торговли.

Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП в третьем квартале 2019 года на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в пятницу статданные. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics. Во втором квартале американский ВВП увеличился на 2%.

Минторг пересмотрел с повышением оценку роста потребительских расходов в третьем квартале до 3,2% в годовом выражении с ранее объявленных 2,9%. В частности, более высокими, чем предполагалось первоначально, оказались расходы американцев на предметы личной гигиены и финансовые услуги.

Согласно другим данным министерства торговли США, рост расходов населения в ноябре 2019 года ускорился до максимума за последние четыре месяца, что указывает на сохранение высокой покупательной способности домохозяйств.

Доходы американцев в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с октябрем, расходы повысились на 0,4%, свидетельствуют данные Минторга. Аналитики ожидали повышения первого показателя на 0,3%, в то время как второй показатель совпал с прогнозами.

Тем временем президент США Дональд Трамп в ночь на субботу подписал акт о финансировании работы ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года. В администрации США отметили, что на эти цели будет направлено $1,4 трлн.

На рынке сохраняется оптимизм, связанный с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения, несмотря на новости об импичменте Трампу.

Ранее в этом месяце Трамп объявил, что Вашингтон и Пекин согласовали условия промежуточной торговой сделки, в рамках которой Соединенные Штаты соглашаются на снижение тарифов на китайские товары в обмен на значительное увеличение объемов американского экспорта в Китай. Министр финансов Стивен Мнучин заявил на прошлой неделе, что соглашение будет подписано в начале января.

Трамп заявил в воскресенье, что подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время. "Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро", - сказал он, выступая на митинге во Флориде.

В четверг Палата представителей Конгресса США одобрила трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), сообщили американские СМИ. Новый торговый договор между этими тремя странами призван прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). За ратификацию сделки проголосовало подавляющее большинство членов Палаты представителей. Ожидается, что Сенат рассмотрит ратификацию этого соглашения уже в 2020 году.

Акции United States Steel Corp. подешевели на 10,8% после того, как американский производитель стали объявил, что его финансовые результаты в четвертом квартале будут хуже, чем предполагалось ранее. Компания планирует снизить дивиденды, приостановить обратный выкуп акций, сократить рабочие места и отказаться от некоторых операций.

Цена бумаг Nike Inc., крупнейшего в мире производителя спортивных товаров, снизилась на 1,2%, несмотря на то, что компания зафиксировала рост чистой прибыли и выручки во втором квартале 2020 финансового года, который превзошел ожидания аналитиков, главным образом благодаря показателям в Китае.

Бумаги производителя продуктов питания Conagra Brands Inc. прибавили в цене 4,2%, так как компания отчиталась о превысившей прогнозы прибыли во втором финансовом квартале. Выручка также оказалась лучше, чем ожидалось, впервые за последние шесть кварталов.

Котировки акций Rite Aid Corp. подскочили на 18,5% после роста на 42,3% по итогам предыдущей сессии, поскольку сеть аптек отчиталась о прибыли за третий квартал, которая существенно превысила ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу вырос на 78,13 пункта (0,28%) и составил 28455,09 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 15,85 пункта (0,49%) - до 3221,22 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 37,74 пункта (0,42%) и составил 8924,96 пункта.

Все три индекса завершили торги на рекордно высоких отметках.

С начала года Dow прибавил 21,98%, S&P 500 - 28,5%, Nasdaq - 34,51%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики на торгах в понедельник на фоне невысокой активности торгов в преддверии католического Рождества.

Беспокойство по поводу возможных ракетных испытаний Северной Кореи ослабло на фоне признаков дальнейшего прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, пишет MarketWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,03%, китайский Shanghai Composite потерял 0,85%. Южнокорейский индикатор KOSPI практически не изменился, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,46%.

США организуют встречу с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи в следующем месяце, чтобы обсудить ситуацию с Северной Кореей, сообщает The Mainichi со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД Японии Тошимицу Мотеги и Южной Кореи Кан Ген Хва могут встретиться в Сан-Франциско в середине января.

Ожидается, что в ходе встречи США и их азиатские союзники обсудят действия КНДР и то, как на них реагировать. Кроме того, могут быть проведены двусторонние встречи, в том числе между министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи, чьи отношения остаются напряженными, сообщили источники.

Данная встреча состоится на фоне предположений о том, что Пхеньян может испытать межконтинентальные баллистические ракеты, так как переговоры о денуклеаризации с США зашли в тупик.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

Замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, ранее также заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог. Он напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США". "Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

Тем временем на рынках сохраняются надежды на дальнейшее продвижение в торговых переговорах между США и Китаем.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни той, ни другой стороной, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от введения очередного раунда пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Акции японских производителей фототехники Nikon и Olympus подорожали на 1,6% и 2,5% соответственно, тогда как бумаги Inpex и Fujitsu потеряли в цене около 2%.

В Гонконге дорожают акции производителя компонентов для мобильных устройств AAC Technologies (+1,4%) и оператора казино Sands China (+0,9%). Цена бумаг технологической компании Sunny Optical и телекоммуникационной компании China Unicom снижается (-1,1% и -1,8%).

Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics опустились на 0,7%.

В Австралии подешевели акции Beach Energy и Rio Tinto (-2% и -1,8%).

Цены на нефть опускаются в понедельник на сигналах о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $65,91 за баррель, что на $0,23 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы опустились в цене на $0,4 (0,6%), до $66,14 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,25 (0,41%) - до $60,19 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $60,44 за баррель, опустившись на $0,74 (1,21%) по сравнению с предыдущей сессией.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 0,8%.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 года страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"Мы надеемся, что до конца текущего года ситуация прояснится", - заявил в минувшее воскресенье министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

Снижению цен на нефть также способствовали данные о максимальном почти за два года росте буровой активности в США. По данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 18 единиц - до 685 установок.