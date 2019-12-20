Рынок акций РФ на неделе продолжил рост к новым пикам вслед за миром в преддверии праздников

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми площадками, воодушевленными перед празднованием католического Рождества согласованием торговой сделки первой фазы США и Китая, а также отменой введения с 15 декабря новых заградительных пошлин для КНР. Индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил максимум с марта 2013 года, а индекс Мосбиржи достиг новых исторических вершин, превысив рубеж 3000 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 12 по 18 декабря составил порядка $70 млн против оттока $50 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток тоже на уровне $70 млн, на предыдущей неделе отток равнялся $40 млн (четвертая неделя оттока).

В период с 16 по 20 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 3015,93 пункта, индекс РТС прибавил 1,5% и достиг 1523,77 пункта на фоне снижения доллара до 62,35 руб./$1 (-0,55 рубля) и роста февральской нефти Brent до $66,05 за баррель (+1,6%).

Рынок акций РФ начал неделю с обновления исторического максимума индекса Мосбиржи, превышавшего 3010 пунктов на фоне подъема мировых площадок и нефти после согласования торговой сделки первой фазы между США и Китаем; бумаги "Норникеля" (+1,3%) обновили исторические максимумы.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР. Китай, в свою очередь, увеличит импорт из США, а также из ряда других стран. Официальное подписание соглашения США-КНР ожидается в начале января 2020 года. Нефть Brent превысила $65,5 за баррель.

Во вторник рынок акций продолжил подъем вслед за нефтью, но темпы роста замедлились на фоне коррекции на внешних фондовых площадках после ралли. Индекс Мосбиржи закрепился выше 3010 пунктов, лидерами роста выступили бумаги

"РусГидро" (+4,4%) и "Россетей" (+3,8%) на ожиданиях новостей по госпрограмме приватизации, в которую могут войти эти компании.

Штаты согласились вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина. Трамп ожидает, что объем импорта американских сельхозтоваров в КНР "довольно скоро" достигнет $50 млрд в год. Поддержку фондовым рынкам Азии оказали статданные из Китая, которые превзошли ожидания экспертов (темпы роста промышленного производства и розничных продаж ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось). Нефть Brent протестировала $66 за баррель.

В среду рынок акций в очередной раз обновил исторический максимум индекса МосБиржи, превысившего 3020 пунктов на фоне ослабления рубля и росте нефти на статистике Минэнерго США о сокращении запасов сырья. Продолжили ралли бумаги ряда сетевых компаний на ожиданиях возможного их включения в госпрограмму приватизации, а также акции "Трубной металлургической компании" (+8,7%) на корпоративных новостях (Минюст США одобрил сделку по покупке компанией Tenaris американского подразделения ТМК - компании IPSCO).

Комитет Сената США по иностранным делам рассмотрел законопроект DASKA ("Защита безопасности Америки от агрессии Кремля") и одобрил его с дополнительными санкциями против России. В Европе вернулись опасения жесткого Brexit - премьер Великобритании Борис Джонсон намеревается внести положение в законопроект соглашения по Brexit, которое ограничит переходный период после Brexit рамками 2020 года. Нефть Brent закрепилась выше $66 за баррель.

В четверг рынок акций скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после завершения ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и очередного обновления индексом Мосбиржи исторического максимума; откат сдерживался выросшей нефтью. Индекс Мосбиржи просел ниже 3010 пунктов после дневного роста в район 3030 пунктов, лидерами снижения выступили акции "ЛУКОЙЛа" (-2,7%) из-за отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев (192 рубля на акцию).

Президент РФ Путин заявил, что Россия, несмотря на строительство новых газопроводов, сохранит транзит газа через Украину и намерена договориться с ней по газовым вопросам. Вечером в четверг замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в ЕС.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту страны Трампу по обоим пунктам обвинения (речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс), но реакция рынков оказалась нейтральной, поскольку окончательный вердикт в начале 2020 года вынесет Сенат США, где у республиканцев большинство (Трамп республиканец). Нефть Brent поднялась к $66,5 за баррель.

В пятницу рынок акций продолжил рост по индексам на фоне новых рекордных уровней индексов в США, но в целом настроения были консолидационными из-за локальной и выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными. Индекс Мосбиржи стабилизировался в районе 3015 пунктов, нефть Brent просела к $66 за баррель. Выросли бумаги "Магнита" (+0,6%) после заявлений первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, что банк серьезно рассматривает вопрос покупки акций ритейлера, которые пока далеки от своих максимумов (ВТБ владеет 17,3% акций "Магнита", планирует увеличить долю вплоть до 20%).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Трубной металлургической компании" (+9%), "РусАла" (+7%), "МОЭСК" (+7%); хуже рынка оказались акции "М.Видео" (-14%), "ОГК-2" (-11%), "Мостотреста" (-9%).

Рынок акций РФ в последнюю полноценную торговую неделю уходящего года сократит активность операций из-за празднования католического Рождества на Западе, общий восходящий тренд может замедлиться с вероятными отдельными "выстрелами" в недооцененных бумагах "второго эшелона". Коридор движения индекса Мосбиржи может составить 3000-3050 пунктов, для индекса РТС - 1500-1550 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".