Рубль вечером повышается к доллару и евро на фоне увеличения интереса инвесторов к риску

Москва. 20 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль растет к бивалютной корзине на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам после выхода благоприятной статистики по экономике США и благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами декабря.

Курс доллара США составил 62,28 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,05 руб./EUR1, подешевев на 36,0 копейки. При этом ранее доллар снижался до минимальных отметок с 12 июля 2018 года, евро опускался ниже 69 руб./EUR1 впервые с 4 мая 2018 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,94 копейки - до 65,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах благодаря росту интереса инвесторов к рисковым активам после выхода благоприятной статистики, так как данные свидетельствуют, что пока торговая война между США и Китаем не сказывается на американской экономике.

Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП в третьем квартале 2019 года на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics. Во втором квартале американский ВВП увеличился на 2%.

При этом Минторг пересмотрел с повышением оценку роста потребительских расходов в третьем квартале до 3,2% в годовом выражении с ранее объявленных 2,9%, что должно оказать влияние на показатели инфляции и, следом, на позицию ФРС США по процентной ставке. В частности, более высокими, чем предполагалось первоначально, оказались расходы американцев на предметы личной гигиены и финансовые услуги.

Поддержку рублю оказывает также позитивная динамика валют emerging markets, продолжающих отыгрывать оптимизм в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг сообщил телеканалу CNBC, что текст соглашения проходит техническое согласование. Стороны, как ожидается, подпишут документ в начале января.

Кроме того, позитивное влияние на курс рубля оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами декабря. В среду, 25 декабря, российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, с начала декабря рубль укрепился более чем на 3% в паре с долларом, что в первую очередь связано со снижением градуса напряженности среди инвесторов после того, как США и Китай согласовали первую фазу торгового соглашения. "Заметную поддержку рискованным активам также оказывает снижение риска Brexit без сделки, обещание ФРС США удерживать процентные ставки стабильными в течение некоторого времени, а также рост нефти более чем на 10% с начала месяца. Все это похоже на новогодний подарок для участников рынков. Кроме того, поддержку рублю оказывает приближение пика налогового периода, который в этом месяце приходится на 25 декабря и в рамках подготовки к которому участники рынка продают валюту, накапливая необходимый рублевый кэш. Такая динамика может сохраниться до начала следующего года, в ближайшие недели не видно каких-либо событий, которые могли бы развернуть это движение", - отметила Наумова.

Кроме того, по ее словам, опережающую динамику среди валют emerging markets, помимо рубля, в этом месяце показали чилийский песо и бразильский реал. "Чилийские песо вырос в декабре более чем на 7%, поэтому стал лучшей валютой ЕМ, бразильский реал занимает следующую строчку, прибавив 3,5%. Такая динамика свидетельствует о том, что у инвесторов превалирует позитивное отношение к рискованным активам. При этом в начале года они могут получить дополнительную поддержку от сворачивания темы импичмента президента США Дональда Трампа. В Палате представителей, где голосование прошло на этой неделе, Трампу был объявлен импичмент, голосование в Сенате должно состояться в январе. Консенсус рынка заключается в том, что Сенат не допустит, чтобы этот процесс пошел дальше, так как большинство в верхней палате Конгресса принадлежит республиканцем. Если ситуация будет развиваться именно таким образом, это может подстегнуть рискованные активы к дальнейшему росту, что приведет также к укреплению рубля", - полагает Наумова.

"Отечественная валюта укрепляла свои позиции против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4115 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,33%, недельная - до 6,38%, а месячная снизилась до 6,44%. Подобная динамика ставок характерна для периода налоговых выплат. Собственно говоря, продажа валюты экспортерами является основным фактором усиления рубля на фоне снижения ликвидности рынка. Кроме того, нефть может закрепиться в новом высоком диапазоне $63-68 за баррель Brent, обещая устойчивость положительного сальдо платежного баланса РФ", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"По всей видимости, в последние дни участники российского рынка заранее конвертировали валюту в рамках подготовки к основным налоговым платежам, намеченным на середину следующей недели. В результате в течение дня рубль оказывался вблизи рубежа 62 по доллару и преодолел отметку в 69 по евро. Не смущало рубль и укрепление на внешних рынках индекса доллара. Так, во второй половине дня американская валюта перешла к укреплению против корзины шести основных валют и ближе к вечеру подошла к максимумам за последние две недели", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение днем в пятницу после повышения днем ранее до максимумов с середины сентября. При этом котировки могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд. Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения, сообщает MarketWatch.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизились на 1,01% - до $65,87 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опускались на 1,65% - до $60,17 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,66 копейки, до 62,4071 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,97 копейки, до 69,378 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 23,74 копейки по отношению к четвергу и составил 62,244 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 22,66 копейки и составил 62,2332 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 800,617 млн, из которых $1 млрд 19,748 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 780,869 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 36,15 копейки по отношению к четвергу, до 69,1878 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 37,77 копейки и составил 69,1045 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR900,942 млн, из которых EUR336,657 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR564,285 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, что связано со спросом на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами декабря. Ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов, напротив, снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, так как участники рынка не исключают дальнейшего снижения ключевой ставки уже на ближайших заседаниях ЦБ РФ.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 6,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 6,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. - до 6,44%, 6,48% и 6,5% годовых соответственно.