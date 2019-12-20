Рынок акций РФ завершил ростом вторую неделю подряд на внешнем оптимизме

Москва. 20 декабря. Рынок акций РФ завершил ростом вторую неделю подряд на общемировом оптимизме по поводу согласования торговой сделки США и Китая, заключение которой ожидается в январе, а также выросшей нефти; подъем индекса МосБиржи в пятницу сдерживался укреплением рубля.

К закрытию сессии индекс МосБиржи составил 3015,93 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1523,77 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3%.

Доллар просел до 62,35 рубля (-0,09 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,6-1,5%, доллар подешевел на 0,55 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%, до 255,5 рубля), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Магнита" (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%).

Первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Юрий Соловьев заявил в интервью "Интерфаксу", что банк верит в программу трансформации компании "Магнит" (MOEX: MGNT), в которую ВТБ инвестировал почти два год назад. По словам Соловьева, банк серьезно рассматривает вопрос покупки акций "Магнита", которые пока далеки от своих максимумов.

Группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в начале 2018 года. Вскоре ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, снизив долю до 17,3%. Глава банка Андрей Костин тогда же говорил "Интерфаксу", что ВТБ может докупить акции "Магнита" на рынке, но без превышения 20%-ной доли в компании.

Просели в пятницу бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), ВТБ (-0,5%).

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%), но растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,02-0,7%), продолжилось ралли к новым вершинам индексов в США (индекс S&P 500 растет на 0,5%, впервые превысив 3220 пунктов).

Экономика Китая в 2020 году может столкнуться с более сильным давлением, чем в текущем, но правительство предпримет меры для поддержания приемлемых темпов роста, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, правительство будет стремиться стабилизировать экономический рост, продвигая реформы и предотвращая риски.

Рост ВВП страны в третьем квартале текущего года замедлился до 6% - минимума за последние 30 лет. Однако ожидается, что по итогам всего года показатель останется в пределах целевого уровня правительства 6-6,5%.

Оценка роста ВВП Великобритании за III квартал в пятницу была пересмотрена до 0,4% с 0,3%, тогда как изменения не ожидалось. Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в декабре вырос на 3 пункта относительно предыдущего месяца и составил минус 11 пунктов, говорится в исследовании GfK NOP Ltd. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем не ожидали изменений.

Минторг США в пятницу сохранил оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2019 года на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Тем временем, нефть в пятницу просела после роста к максимумам с середины сентября; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $66,05 за баррель (-0,7% и +0,6% накануне), февральская цена WTI - $60,3 за баррель (-1,4% и +0,5% в четверг).

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, российский рынок акций в конце недели выразил готовность к росту, хотя планам "быков" мешало укрепление рубля. На фоне снижения ликвидности валютного рынка экспортеры продавали валюту для осуществления налоговых платежей, что приводит к избытку предложения и укреплению рубля. Особо сильно это влияние проявилось на бумагах нефтяников и сталеваров. Акции "Газпрома" подросли после того, как министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о достижении принципиальных договоренностей по новому транзитному газовому контракту с Украиной. "Магнит" подорожал на информации о желании ВТБ увеличить свою долю в компании.

Нефть Brent на фоне смягчения рисков торговой войны может закрепиться в новом высоком диапазоне $63-68 за баррель, обещая устойчивость положительного сальдо платежного баланса РФ. Европейские индексы продолжили восхождение, отыгрывая заявление министра финансов США Мнучина о том, что торговое соглашение первой фазы с Китаем будет заключено в январе после того, как пройдет техническую проверку и утверждение. В Европе пересмотр ВВП Великобритании за III квартал принес позитивный результат, отмечает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в пятницу рынок акций отыграл потери предыдущей сессии на противоречивом внешнем фоне. Давление на рынок вечером оказала просевшая нефть, но поддерживала "быков" оптимистичная ситуация на западных фондовых площадках. В рамках прошедшей недели российский фондовый рынок смог установить новые исторические максимумы по индексу МосБиржи, который поднимался до 3028 пунктов. Если посмотреть на динамику последних дней, то ее можно охарактеризовать как боковое движение над предыдущим максимумом, установленном в ноябре. В текущий момент техническая картина позитивна для рынка, а закрепление выше 3010 пунктов может говорить о вероятности продолжения восходящей динамики, ближайшей целью которой может выступать отметка 3180 пунктов.

Следующая неделя обещает быть достаточно спокойной, без особых поводов для направленного движения, что связано с предстоящим празднованием католического Рождества и обычно сопровождается сокращением активности игроков в Европе и США, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС закрепились выше поддержек 2995 и 1510 пунктов соответственно, а значит, игрокам можно не опасаться существенной фиксации прибыли и удерживать "длинные" позиции. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - 2995-3030 пунктов.

Общий настрой на внешних фондовых площадках перед началом недели рождественских праздников оставался оптимистичным. Рынки завершают год на позитивной ноте, но есть опасность текущего положения ввиду достигнутых основными индексами высот. Пока рынки не получили порцию негатива, покупки продолжатся, но стоит ему иссякнуть, как инвесторы приступят к фиксации прибыли, считает Кожухова.

По словам главного аналитика компании "БКС Премьер" Антона Покатовича, рубль укрепился до новых максимумов года за счет дополнительной геополитической поддержки и общемирового оптимизма благодаря отсутствию нового витка торгового противостояния США и Китая. Продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи сырья, а также удачное размещение акций Saudi Aramco подогрело нефть на уходящей неделе, что также транслировалось в рублевую поддержку.

В геополитической плоскости в конце года в отношении рублевых активов не реализовались и санкционные угрозы. В ходе сенатских слушаний Комитета по иностранным делам США был принят законопроект об "адских" санкциях (DASKA), включающий наиболее жесткие ограничения для российских банков, ОФЗ и проектов нефтяной отрасли. В то же время реакция российских акций и рубля на эти новости оказалась полностью нейтральной.

Для такой "санкционной инертности" в перспективе ближайших месяцев у рубля есть ряд предпосылок. Во-первых, для того, чтобы санкции из санкционных законопроектов были реализованы, данные законопроекты должны пройти через весь Конгресс и получить подпись президента Трампа. С учетом текущего уровня жесткости политической борьбы в США процесс перехода таких законопроектов в формат законов может быть растянут во времени, а их итоговая форма заметно видоизменена.

Также сдержанной реакции рынка на "санкционное законотворчество" в США способствует прогресс в разрешении некоторых острых вопросов с Украиной. В ходе встречи "нормандской четверки" Киев и Москва продемонстрировали сохранение потенциала для дальнейшего сближения, в конце недели позитивом стало решение газового вопроса с Украиной. Знаковым моментом в этой плоскости является хотя еще и не гарантированное, но признание в российском истеблишменте возможностей по выплате $3 млрд "Газпромом" в пользу украинского "Нафтогаза". Все это сокращает риски реализации усиления западного санкционного давления на РФ в ближайшей перспективе, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+2,9%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,3%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+1,7%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,6%), бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,6%).

Подешевели бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-6,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,708 млрд рублей (из них 15,362 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома").