Рост цен евробондов РФ во второй половине недели сменился падением на новостях о санкциях

Москва. 20 декабря. Рост котировок российских еврооблигаций, наблюдавшийся на рынке в понедельник-вторник, во второй половине недели сменился падением на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях со стороны США. Таким образом, к концу торгов 20 декабря цены большинства бумаг практически вернулись к уровням недельной давности; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, к концу недели приостановили падение, что в итоге привело к незначительным недельным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов (исключение опять-таки составили лишь спреды для "Россия-30").

Начало недели в целом было позитивным для отечественных евробондов. Котировки "длинных" выпусков 16 декабря продемонстрировали умеренный рост благодаря как общемировому спросу на рисковые активы после подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, так и повышенному интересу инвесторов к отечественным бумагам за счет снижения геополитических рисков и высоких кредитных показателей России. При этом среднесрочные бумаги слегка подешевели под давлением падающих в US Treasuries. Значимым стимулом для покупки российских бумаг выступал такой фактор, как снижение геополитических рисков. Инвесторы переоценивали в сторону снижения российские страновые риски, что в итоге и вело к сужению суверенных спредов.

Во вторник активность покупателей российских еврооблигаций возросла, что привело к росту не только "длинных" выпусков, который в этом сегменте достигал 100 базисных пунктов, но и среднесрочных бумаг, прибавивших в цене порядка 10-15 базисных пунктов. Росли в цене и, соответственно, снижались доходности и базовых активов - US Treasuries, в частности, процентные ставки десятилетних американских казначейских обязательств 17 декабря снизились на 4 базисных пункта, до 2,91% годовых. Пятилетние CDS на российские облигации опустились до 53 базисных пункта, что стало минимумом с 2007 года, когда данный показатель опускался до 40 базисных пунктов.

Большую часть торгов среды на рынке российских еврооблигаций не наблюдалось какой-либо ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильных US Treasuries. Вместе с тем поздно вечером евробонды РФ негативно отреагировали на сообщения о новых антироссийских санкциях - комитет Сената Конгресса США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против России. На этом фоне котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году 18 декабря снизились более чем на "фигуру" - с уровня 127,5% до 126,3% от номинала, при этом в четверг их снижение также составило более одной "фигуры", и цена опустилась до 125% от номинала.

Кроме того, активизации продавцов 19 декабря способствовала нестабильная ситуация в секторе базовых активов. В частности, доходность десятилетних американских казначейских обязательств в ходе торгов в четверг достигала почти 1,95% годовых.

При этом, несмотря на то, что участники рынка в целом сомневались в том, что история с новыми антироссийскими санкциями получит в ближайшее время какое-то серьезное продолжение, на что указывала стабильная динамика рубля, в секторе российских еврооблигаций была снята некоторая перекупленность.

В последний день недели снижение котировок российских еврооблигаций продолжилось, но его темпы явно замедлились, и было видно желание ряда игроков прикупить подешевевшие за два дня бумаги, что в целом оказало стабилизирующее влияние на рынок.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели упала на 1,1% и составила 113,24% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 25 базисных пунктов и 20 декабря составил 122 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,3% (их доходность снизилась на 2 пункта - до 3,67% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,08% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 пунктов - до 154 базисных пунктов), а бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 0,4% (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 3,77% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,18%, подорожав до 109,28% от номинала (его доходность снизилась на 3 пункта и составила 2,87% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,2%, до 111,6% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 2,77% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,19%, до 109,42% от номинала (их спред к US Treasuries расширился всего на 1 пункт и составил 56 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне снижения активности глобальных инвесторов в период рождественских праздников, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, формированию ярко выраженной тенденции будет препятствовать как традиционное рождественское затишье на мировых рынках капитала, так и ожидания участниками рынка паузы в череде снижений процентных ставок американским центробанком.