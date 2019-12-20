Закрепление индекса Мосбиржи выше 3010 пунктов свидетельствует о вероятности продолжения восходящей динамики - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в пятницу смог частично скомпенсировать потери предыдущей сессии на противоречивом внешнем фоне, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Позитивной составляющей внешнего фона стала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4%.

Продажам в наших акциях, в свою очередь, способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 0,4%, однако продолжает удерживать позиции выше 66 долларов за баррель.

"Положительная составляющая внешнего фона перевесила, что позволило индексу Мосбиржи к 18:15 мск прибавить порядка 0,2%, поднявшись в район 3015 пунктов, - комментирует Богдан Зварич. - Лидерами торгов выступили акции Газпрома и "префы" Сургутнефтегаза, рост которых составил порядка 1,8% и 1,4% соответственно. Хуже рынка торговались ОГК-2 и Мосэнерго, упавшие на 5,8% и 2,4%".

Эксперт Промсвязьбанка отмечает, что в рамках прошедшей недели российский фондовый рынок смог установить новые исторические максимумы по индексу Мосбиржи, поднимавшись до 3028 пунктов. При этом, если посмотреть на динамику последних сессии, то ее можно охарактеризовать, как боковое движение над предыдущим максимумом, установленном в ноябре. "В текущий момент техническая картина позитивна для рынка, а закрепление выше 3010 пунктов может говорить о вероятности продолжения восходящей динамики, ближайшей целью которого может выступать отметка 3180 пунктов. Отметим, что следующая неделя обещает быть достаточно спокойной, без особых поводов для направленного движения. Это связано с предстоящим празднованием Католического Рождества, что приведет к снижению активности игроков в Европе и США", - заключает Богдан Зварич.