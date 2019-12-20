Власти РФ вряд ли выйдут в 2020г из "защитного" режима в условиях внешней напряженности - Райффайзенбанк

Российские власти в условиях внешней напряженности (даже проводя бюджетную экспансию) вряд ли выйдут из "защитного" режима, а без этого ускорение экономики невозможно, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Таким образом, надеяться на быстрый рост экономики или даже опережение среднемировых темпов роста в ближайшие годы не стоит, полагает аналитик банка Станислав Мурашов.

"Ключевой темой для российской экономики в следующем году являются нацпроекты и анонсированные траты ФНБ. Впрочем, не стоит переоценивать их значимость: по нашим оценкам, проекты (финансируемые из налогов) не смогут ускорить рост более чем на 0,20,3 п.п., а траты из ФНБ будут крайне небольшими (1 трлн руб. в 20202022 гг., что чуть больше чем 300 млрд руб./год). При этом все же мы закладываем определенное ускорение роста экономики (до 1,6% г./г. и промпроизводства – до 3% г./г.)", - отмечает эксперт Райффайзенбанка.

Фокус государственного стимула на инфраструктуру, по мнению С. Мурашова, не оставляет шансов на заметное восстановление потребительского сегмента ( в Майском указе нет ни слова про повышение зарплат и пенсий, поэтому доходы могут почувствовать лишь косвенный эффект). Впрочем, судя по обновленной картине, показанной Росстатом, наметившийся рост зарплат населения поможет справиться с растущей кредитной задолженностью (которая, правда, все равно останется важным фактором потребительского спроса в 2020 г.).