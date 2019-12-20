Средние цены на никель в 2020 году, скорее всего, стабилизируются в районе 14-15 тыс. долларов за тонну - Промсвязьбанк

Средние цены на никель в 2020 году, скорее всего, будут в районе 14-15 тыс. долл. за тонну, говорится в обзоре Промсвязьбанка. По мнению экспертов банка, тревожным сигналом для участников рынка в данное время выступает рост биржевых запасов никеля и снижение цен на нержавеющую сталь в Китае.

"Переломить негативный тренд способно сохранение спроса на металл со стороны китайских производителей и позитивный рыночный сантимент. Долгосрочные перспективы никеля в качестве источника металла для производства электромобилей и электрических батарей делают его одним из самых привлекательных металлов, в 2020 году средние цены на никель ожидаем увидеть в районе около 14-15 тыс. долл. за тонну", - прогнозируют аналитики Промсвязьбанка.

Цены на никель к концу года растеряли часть своего внушительного роста, но наряду с палладием остаются лучшими по динамике в 2019г. Эффект от объявления Индонезией бана на экспортные поставки никелевой руды с января 2020г. был практически отыгран, но опасения расширения дефицита в следующем году сохраняются, несмотря на растущие поставки никелевого чугуна. Экспорт никелевой руды Индонезией по итогам 2019г. может составить около 12% мирового предложения никеля. Выпадение подобного объема в следующем году окажет поддержку ценам, говорится в обзоре Промсвязьбанка.