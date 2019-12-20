Рубль днем заметно ускорил рост к доллару и евро благодаря подготовке к налоговому периоду и укреплению валют ЕМ

Москва. 20 декабря. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль заметно ускорил темпы роста к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets и благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами декабря.

Курс доллара США составил 62,03 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,84 руб./EUR1, подешевев на 57,75 копейки. При этом доллар торгуется на минимальных отметках с середины июля 2018 года, евро опустился ниже 69 руб./EUR1 впервые с 4 мая 2018 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 46,75 копейки - до 65,09 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,66 копейки, до 62,4071 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,97 копейки, до 69,378 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в условиях повышенного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами декабря. В среду, 25 декабря, российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, в понедельник, 30 декабря, - налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.

Поддержку нацвалюте оказывает также позитивная динамика валют emerging markets, продолжающих отыгрывать оптимизм в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг сообщил телеканалу CNBC, что текст соглашения проходит техническое согласование. Стороны, как ожидается, подпишут документ в начале января.

Инвесторы в пятницу ждут окончательных данных об изменении ВВП США в третьем квартале, которые министерство торговли страны опубликует в 16:30 МСК, чтобы оценить степень влияния торговой войны на экономику США.

"Поддержку российской валюте оказывают позитивные настроения на глобальных площадках, основанные на сохранении надежд на скорое подписание первой фазы торгового соглашения. Нефть, закрепившаяся выше $66 за баррель после публикации статистики об очередном сокращении запасов в США, также выступает фактором поддержки для российской валюты. Из внутренних факторов отметим приближение пика налоговых платежей, который в декабре приходится на 25-е число. Волатильность курса рубля во второй половине декабря несколько возросла, отойдя от уровней, близких к историческим минимумам, на фоне довольно резкого укрепления российской валюты. Внешний фон в настоящее время не формирует явных вызовов для рубля. На следующей неделе активность на глобальных площадках начнет спадать на фоне приближения праздников", - говорит аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Из внутренних событий отметим, что постепенно приближается декабрьский налоговый период. (. . .) Учитывая, что активность торгов на глобальных рынках на следующей неделе, вероятно, будет пониженной в связи с празднованием католического Рождества, возможно, поэтому активность экспортеров при конвертации части валютной выручки на этой неделе находится на более высоком уровне", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"...В четверг отечественная валюта также укреплялась с самого утра, не смущаясь ухудшения санкционного фона за последнее время, в том числе и вчерашнего продления санкций ЕС против РФ еще на полгода. Не исключено, что в преддверии праздников участники рынка заранее конвертируют валюту в рамках подготовки к основным налоговым платежам, намеченным на середину следующей недели, что уже сейчас оказывает поддержку рублю", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению днем в пятницу после повышения днем ранее до максимумов с середины сентября. При этом котировки могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд. Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения, сообщает MarketWatch.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизились на 0,39% - до $66,28 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опускаются на 0,47% - до $60,9 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, что связано со спросом на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами декабря. Ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов, напротив, снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, так как участники рынка не исключают дальнейшего снижения ключевой ставки уже на ближайших заседаниях ЦБ РФ.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 6,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 6,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. - до 6,44%, 6,48% и 6,5% годовых соответственно.