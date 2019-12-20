Продажа валюты экспортёрами является основным фактором усиления рубля на фоне снижения ликвидности рынка - "Открытие Брокер"

Отечественная валюта укрепляла свои позиции против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4115 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,33%, недельная - до 6,38%, а месячная снизилась до 6,44%. Подобная динамика ставок характерна для периода налоговых выплат. Продажа валюты экспортёрами является основным фактором усиления рубля на фоне снижения ликвидности рынка, указывает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Кроме того, нефть может закрепиться в новом высоком диапазоне $63-$68 за баррель Brent, обещая устойчивость положительного сальдо платёжного баланса РФ.