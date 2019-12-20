Ключевые поддержки для индексов Мосбиржи и РТС расположены на уровне 2995 п. и 1510 п. соответственно - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались удержаться в плюсе, располагаясь у недавних максимумов, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Ключевые поддержки для индикаторов расположены на 2995 и 1510 пунктах соответственно - их пробой, по мнению эксперта, будет сигнализировать об опасности нисходящей коррекции.

Пока же обстановка на российском и мировом фондовом рынке спокойная. К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы находились в небольшом плюсе, вплотную к достигнутым накануне максимумам. В лидерах роста акции "САФМАР" (+4,32%) и котировки "Яндекса" (+1,91%). Акции "Магнита" подорожали на 1,4%. В лидерах снижения были бумаги ОГК-2 (-3,85%) и акции "М. Видео" (-2,68%).

"Акции "Магнита", с технической точки зрения, после боковой динамики преодолели верхнюю границу предыдущего диапазона (3300 руб.) и теперь могут перейти к торговле в новом диапазоне (3300-3380 руб.). ADX дневного графика говорит об усилении восходящего тренда, которое происходит при повышенном объеме - позитивный для "быков" сигнал. При способности удержать отметку 3300 руб. стоит сохранять краткосрочные "длинные" позиции с расчетом на движение в район 3380 руб., а при его пробитии бумаги могут перейти к среднесрочному восхождению", - отмечает Елена Кожухова.