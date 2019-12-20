ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" и целевую цену 0,70 рубля, сообщается в комментарии.

"Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям "РусГидро" и целевую цену 0,70 рубля. Отчеты по прибыли в этом году посредственные, но со следующего года мы ожидаем существенного улучшения результатов", - пишет ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков Наталия Малых.

Во-первых, по мнению эксперта, этому будут способствовать новые мощности. В этом году компания планирует ввести около 1 ГВт мощностей, половина из которых располагается на Дальнем Востоке. "Мы отмечаем, что потребление электроэнергии в восточной энергозоне растет опережающими темпами: +2% за 11 месяцев", - указывает Н. Малых.

Во-вторых, эмитент ожидает долгосрочные тарифы для тепловых мощностей на Дальнем Востоке, которые предполагают возможность возвращения ранее недополученной выручки. Это позволит повысить рентабельность дальневосточного сегмента, считает аналитик.

В-третьих, специалист ГК "ФИНАМ" ожидает значительного уменьшения списаний с 2020 года на фоне уменьшения инвестиционной программы в ДФО.

"Прибыль в 2020 году, по нашим оценкам, может вырасти на 40% - до 45 млрд рублей", - отмечает Наталия Малых.