Возможно, отметка 62,3 рубля за доллар пока так и останется уровнем сопротивления - ИК "Велес Капитал"

Возможно, отметка 62,3 рубля за доллар пока так и останется уровнем сопротивления для отечественной валюты, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

Рубль в пятницу чувствует себя гораздо увереннее других валют на развивающихся рынках. К концу первой половины дня отечественная валюта (наряду с турецкой лирой) торговались в плюсе к доллару, тогда как большинство других валют EM демонстрировали отрицательную динамику.

Не исключено, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, что в преддверии праздников участники рынка заранее конвертируют валюту в рамках подготовки к основным налоговым платежам, намеченным на середину следующей недели, что уже сейчас оказывает поддержку рублю.

Министерство торговли США в пятницу представит окончательные данные по ВВП за 3-й квартал 2019 года. Кроме того, чуть позже будут опубликованы данные о доходах и расходах населения. Если статистика окажется хуже ожиданий участников рынка, индекс доллара рискует откатиться к минимумам начала недели - в район 97 пунктов, что позволило бы отечественной валюте продвинуться ближе к 62 по доллару. "Впрочем, мы полагаем, что индексу USD все-таки удастся сохранить преимущество, заработанное за последнюю неделю (+0,3%), а отметка в 62,3 пока так и останется уровнем сопротивления для отечественной валюты", - пишет Ю. Кравченко.