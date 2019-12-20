Рынок акций РФ утром подрос во главе с "Магнитом", просела "Роснефть"

Москва. 20 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по индексам вслед за фондовой Америкой и нефтью, лидерами роста выступают акции "Магнита" на новостях, в аутсайдерах оказались бумаги "Роснефти".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3011,33 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1521,03 пункта (+0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,7%.

Доллар стоит 62,38 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+1,7%, до 3333 рублей), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Юрий Соловьев заявил в интервью "Интерфаксу", что банк верит в программу трансформации компании "Магнит" (MOEX: MGNT), в которую ВТБ инвестировал почти два год назад. По словам Соловьева, банк серьезно рассматривает вопрос покупки акций "Магнита", которые пока далеки от своих максимумов.

Группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в начале 2018 года. Вскоре ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, снизив долю до 17,3%. Глава банка Андрей Костин тогда же говорил "Интерфаксу", что ВТБ может докупить акции "Магнита" на рынке, не превышая 20%-ной доли в компании.

Просели утром в пятницу бумаги "Роснефти" (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

В США в четверг индексы выросли на 0,5-0,7% и обновили исторические максимумы, индекс S&P500 впервые превысил отметку 3200 пунктов. Трейдеры оценивали статистические данные и практически не отреагировали на новости об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосовала за импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,4%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 выросли на 0,1%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Экономика Китая в 2020 году может столкнуться с более сильным давлением, чем в текущем, но правительство предпримет меры для поддержания приемлемых темпов роста, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, правительство будет стремиться стабилизировать экономический рост, продвигая реформы и предотвращая риски.

Рост ВВП страны в третьем квартале текущего года замедлился до 6% - минимума за последние 30 лет. Однако ожидается, что по итогам всего года показатель останется в пределах целевого уровня правительства 6-6,5%.

Нефть утром в пятницу стабилизировалась на максимумах с середины сентября, цена Brent находится почти на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,65 за баррель (+0,2% и +0,6% накануне), февральская цена WTI - $61,15 за баррель (-0,1% и +0,5% в четверг).

Нефть может продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, если накануне рынок акций РФ просел на отсечке дивидендов "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), то в пятницу рост возобновился вслед за США и нефтью.

Растут акции "Газпрома" на фоне известий, что Россия и Украина достигли принципиального согласия по вопросу транзита газа в 2020 году. Это открывает акциям "Газпрома" дорогу к росту в район 260 руб. Похоже, что ранее рынок в отношении "Газпрома" настраивался на негативный сценарий и частично заложил его в котировки бумаг, но теперь ситуация меняется к лучшему.

Дивидендный "гэп" в акциях "ЛУКОЙЛа" стоит выкупать. Как правило, компания его очень быстро закрывает, потенциал ее роста отыгран не полностью, да и про высокие цены на нефть не стоит забывать. Акции Сбербанка (MOEX: SBER) закрепились выше отметки 242 руб., и теперь бумаги встретятся с сопротивлением в районе 250 руб. Не исключено, что именно акции Сбербанка и "Газпрома", отставшие от роста последних дней, будут в фаворитах до конца года, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, уровень поддержки 3000 пунктов по индексу МосБиржи накануне устоял, каких-то значимых поводов для существенной коррекции вниз на рынке нет. "Роснефть" провела перестановки вице-президентов, а также утвердила план повышения операционной эффективности, доходности акционеров и повышения инвестиционной привлекательности. Однако компания допускает, что выплаты могут быть ниже, если на внешних рынках будет неблагоприятная ситуация. Глава "Россетей" заявил о приверженности повышению дивидендных выплат, но не стал давать какие-либо конкретные ориентиры, а ситуацию неопределенности рынок не любит более всего.

Пока демократы Палаты представителей США пытались убедить Сенат и общественность в необходимости импичмента, рынок акций США проголосовал за Трампа новыми рекордами. Министерство торговли Китая подтвердило факт согласования даты подписания со Штатами торгового соглашения "первой фазы". Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что текст соглашения проходит техническое согласование.

Инвесторы отыграли все важные события уходящего года, и на повестке дня остается лишь Рождество и Новый год. Активность в Европе и США будет снижаться, что предполагает относительно вялые торги в России. Рубль способен укрепиться или, как минимум, сохранить свои достижения. Поддержку рублю продолжит оказывать продажа валюты экспортерами на фоне снижения активности нерезидентов, считает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в преддверии рождественских праздников на мировых рынках преобладает умеренный оптимизм. После насыщенной прошлой недели, наполненной последними для этого года заседаниями ФРС, ЕЦБ, выборами в Британии и, конечно, новостями относительно торговых переговоров США-Китай, текущая неделя выглядит с точки зрения новостного фона гораздо менее ярко. Развитие темы импичмента в Штатах полностью проигнорировано рынками (есть практически 100%-ная уверенность в том, что в Сенате инициатива будет отклонена), различные финансовые институты продолжают представлять свои экономические прогнозы на следующий год, и общий консенсус предполагает, что в следующем году мировая экономика может немного ускориться.

В контексте этого стоит обратить внимание на представленный накануне прогноз IHS Markit, предполагающий, что по итогам 2020 года американская экономика вырастет на 2,2%, и прогнозы UBS и Oxford Economics, в которых ожидания по темпам роста китайской экономики на следующий год пересмотрены с 5,7% до 6%.

Однако общий объем рисков вкупе с ограниченными свободными ресурсами для продолжения роста (как незадействованными мощностями, так и трудовыми ресурсами) может продолжать оказывать давление на темпы подъема мировой экономики. Тем не менее, последние торговые сессии на рынках проходят в режиме умеренного предновогоднего ралли.

Индекс МосБиржи остается в диапазоне 3000-3030 пунктов. Основные корпоративные события декабря на российском рынке уже состоялись, но 24 декабря совет директоров "Газпрома" должен утвердить новую дивидендную политику, а 26-27 декабря состоятся дивидендные отсечки в акциях "Норникеля" (MOEX: GMKN) и "Татнефти".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+13,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+1,8%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,1%).

Подешевели бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-1,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,659 млрд рублей (из них 1,861 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома").