Внешний фон в настоящее время не формирует явных вызовов для рубля - "Нордеа банк"

Внешний фон в настоящее время не формирует явных вызовов для рубля, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Российская валюта сохраняется вблизи максимально крепких значений в рамках текущего года (ниже отметок 62,5 в паре с долларом и ниже 69,5 в паре с евро).

Поддержку российской валюте оказывают позитивные настроения на глобальных площадках, основанные на сохранении надежд на скорое подписание первой фазы торгового соглашения. Нефть, закрепившаяся выше 66 долл./бар. после публикации статистики об очередном сокращении запасов в США, также выступает фактором поддержки для российской валюты. Из внутренних факторов специалисты банка отмечают приближение пика налоговых платежей, который в декабре приходится на 25 число. Волатильность курса рубля во второй половине декабря несколько возросла, отойдя от уровней, близких к историческим минимумам, на фоне довольно резкого укрепления российской валюты.

"Внешний фон в настоящее время не формирует явных вызовов для рубля. На следующей неделе активность на глобальных площадках начнет спадать на фоне приближения праздников", - пишут аналитики "Нордеа банка".