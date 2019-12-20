"ФИНАМ" дает рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems

Аналитики ГК "ФИНАМ" дают акциям Cisco Systems рекомендацию "покупать" и считают, что в 2020 году бумага в полной мере отыграет свое отставание и покажет доходность лучше рыночной, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

Cisco Systems – гигант хай-тека, один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования, базирующийся в Калифорнии.

"Рыночная капитализация компании достигает $187,8 млрд. Акции Cisco вошли в состав индекса Dow Jones Industrial Average в 2009 году, - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ". - Cisco Systems была основана в 1984 году двумя учеными из Стэнфорда, ставшими пионерами концепции локальной вычислительной сети (LAN). Первоначально компания специализировалась, главным образом, на маршрутизаторах.

Наряду с сетевым и телекоммуникационным оборудованием Cisco специализируется на таких направлениях высоких технологий, как интернет вещей (IoT), безопасности доменов и управление затратами предприятий на энергоресурсы с помощью ИТ".

Акции Cisco Systems за последний год значительно отставали по доходности от американского рынка в целом, что представляется аналитикам "ФИНАМа" неоправданным с фундаментальной точки зрения. "Компания уверенно сохраняет лидирующие позиции в рыночных сегментах по всем ключевым направлениям деятельности в глобальном масштабе, и господству Cisco на данном этапе ничто не угрожает.

Дивидендная доходность акций Cisco составляет 3,2%. Мы считаем, что в 2020 году бумага в полной мере отыграет свое отставание и покажет доходность лучше рыночной. Мы присваиваем акциям Cisco Systems рейтинг "Покупать"", - заключает Зарина Саидова.