Рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивной динамики валют ЕМ

Москва. 20 декабря. Доллар и евро несколько слабеют на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль немного подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,37-62,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,39 руб./$1 (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,36 руб./EUR1 (-5,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,2 копейки к уровню закрытия четверга, до 65,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,83 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 22,77 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов, следуя за динамикой валют emerging markets, продолжающих отыгрывать оптимизм в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР. Инвесторы в пятницу ждут окончательных данных об изменении ВВП США в третьем квартале, которые министерство торговли страны опубликует в 16:30 МСК, чтобы оценить последствия торговой войны на экономику США.

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в пятницу после повышения днем ранее до максимумов с середины сентября. При этом котировки могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения, сообщает MarketWatch.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,06% - до $66,58 за баррель. В четверг их цена повысилась на 0,56% и составила на закрытие $66,54 за баррель, увеличившись шестую сессию подряд.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опускаются на 0,13% - до $61,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,48%, завершив день на отметке $61,22 за баррель.