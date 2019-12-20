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Главная / Мнения аналитиков / Пара доллар/рубль в ближайшей перспективе не выйдет из диапазона 62,20-63 руб./долл. - Промсвязьбанк
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20 декабря 2019 года 10:53
Пара доллар/рубль в ближайшей перспективе не выйдет из диапазона 62,20-63 руб./долл. - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль в ближайшее время не выйдет из диапазона 62,20-63 руб./долл., говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Тема санкций, вновь ставшая актуальной на этой неделе, не оказывает какого-либо значимого влияния на валютный курс. "Последние заявления различных официальных лиц демонстрируют, что внутри системы власти в США отсутствует консенсус относительно необходимости усиливать санкционный режим к РФ, - указывает эксперт банка. - Издание The Daily Beast сообщило, что администрация Д.Трампа «выступает решительно против» принятия DASKA Act, и в преддверии голосования по законопроекту в профильном комитете Сената направляло его председателю письмо с критикой законопроекта". Постепенно приближается декабрьский налоговый период, 25 декабря российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, 30 декабря – налог на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период, по оценке аналитика Промсвязьбанка, составит около 1,4 трлн руб. "Учитывая, что активность торгов на глобальных рынках на следующей неделе, вероятно, будет пониженной в связи с празднованием католического Рождества, возможно, активность экспортеров при конвертации части валютной выручки на этой неделе находится на более высоком уровне. В ближайшее время в базовом сценарии ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 62,20-63 руб./долл.", - прогнозирует Михаил Поддубский.
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20 декабря 2019 года 19:55
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми площадками, воодушевленными перед празднованием католического Рождества согласованием торговой сделки первой фазы США и Китая, а также отменой введения с 15 декабря новых заградительных пошлин для КНР. Индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил максимум с марта 2013 года, а индекс Мосбиржи достиг новых исторических вершин, превысив рубеж 3000 пунктов. читать дальше
.20 декабря 2019 года 19:38
Москва. 20 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль растет к бивалютной корзине на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам после выхода благоприятной статистики по экономике США и благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами декабря. читать дальше
.20 декабря 2019 года 19:32
Москва. 20 декабря. Рынок акций РФ завершил ростом вторую неделю подряд на общемировом оптимизме по поводу согласования торговой сделки США и Китая, заключение которой ожидается в январе, а также выросшей нефти; подъем индекса МосБиржи в пятницу сдерживался укреплением рубля. читать дальше
.20 декабря 2019 года 19:18
Москва. 20 декабря. Рост котировок российских еврооблигаций, наблюдавшийся на рынке в понедельник-вторник, во второй половине недели сменился падением на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях со стороны США. Таким образом, к концу торгов 20 декабря цены большинства бумаг практически вернулись к уровням недельной давности; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.20 декабря 2019 года 19:00
(добавлены последний абзац и таблица) "БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 3% - до $38 за штуку, а GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) на 8% - до $13, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии... читать дальше
.20 декабря 2019 года 18:46
Закрепление индекса Мосбиржи выше 3010 пунктов свидетельствует о вероятности продолжения восходящей динамики - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок в пятницу смог частично скомпенсировать потери предыдущей сессии на противоречивом внешнем фоне, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Позитивной составляющей внешнего фона стала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе... читать дальше
.20 декабря 2019 года 18:26
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 3% - до $38 за штуку, а GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) на 8% - до $13, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Кроме того, для GDR "Магнита"... читать дальше
.20 декабря 2019 года 18:10
Власти РФ вряд ли выйдут в 2020г из "защитного" режима в условиях внешней напряженности - Райффайзенбанк
Российские власти в условиях внешней напряженности (даже проводя бюджетную экспансию) вряд ли выйдут из "защитного" режима, а без этого ускорение экономики невозможно, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Таким образом, надеяться на быстрый рост экономики или даже опережение среднемировых темпов... читать дальше
.20 декабря 2019 года 17:35
Средние цены на никель в 2020 году, скорее всего, стабилизируются в районе 14-15 тыс. долларов за тонну - Промсвязьбанк
Средние цены на никель в 2020 году, скорее всего, будут в районе 14-15 тыс. долл. за тонну, говорится в обзоре Промсвязьбанка. По мнению экспертов банка, тревожным сигналом для участников рынка в данное время выступает рост биржевых запасов никеля и снижение цен на нержавеющую сталь в Китае.... читать дальше
.20 декабря 2019 года 16:58
Индекс Мосбиржи может закрыть торги пятницы в средней части диапазона 3000-3020 пунктов - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи может закрыть торги пятницы в средней части диапазона 3000-3020 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Индекс Мосбиржи сохраняет нейтральную внутридневную техническую картину. До конца пятницы локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию большого количества... читать дальше
.20 декабря 2019 года 16:46
Средняя цена золота в 2020 году может составить 1492 доллара/унцию, сообщается в обзоре Промсвязьбанка Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. Причем ралли на фондовых рынках в конце... читать дальше
.20 декабря 2019 года 16:32
Цены на нефть в 2020 году будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка Нефть Brent проторговала 63-65 долл./барр. на фоне улучшения общерыночного саммита. Торговые переговоры КНР-США могут наконец перейти к стадии оформления промежуточного... читать дальше
.20 декабря 2019 года 16:23
Доллар США относительно инертен. Заметно снизился он только относительно валют развивающихся стран, а из G10 - скандинавских. "Это связано с объявлением о торговом соглашении между США и Китаем - рынок "сходит с ума" в погоне за доходностью и риском. Мы предполагаем, что в 2020 году USD будет... читать дальше
.20 декабря 2019 года 16:05
Продажа валюты экспортёрами является основным фактором усиления рубля на фоне снижения ликвидности рынка - "Открытие Брокер"
Отечественная валюта укрепляла свои позиции против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4115 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,33%, недельная - до 6,38%, а месячная снизилась до 6,44%. Подобная динамика ставок характерна для периода налоговых... читать дальше
.20 декабря 2019 года 15:44
Рубль может предпринять попытку для дальнейшего укрепления - валюта получит традиционную поддержку в рамках подготовки к налоговому периоду, но потенциал для еще более заметного укрепления рублевого курса остается ограничен сезонностью завершения года, когда спрос на иностранную валюту находится... читать дальше
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