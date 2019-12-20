Пара доллар/рубль в ближайшей перспективе не выйдет из диапазона 62,20-63 руб./долл. - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль в ближайшее время не выйдет из диапазона 62,20-63 руб./долл., говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Тема санкций, вновь ставшая актуальной на этой неделе, не оказывает какого-либо значимого влияния на валютный курс.

"Последние заявления различных официальных лиц демонстрируют, что внутри системы власти в США отсутствует консенсус относительно необходимости усиливать санкционный режим к РФ, - указывает эксперт банка. - Издание The Daily Beast сообщило, что администрация Д.Трампа «выступает решительно против» принятия DASKA Act, и в преддверии голосования по законопроекту в профильном комитете Сената направляло его председателю письмо с критикой законопроекта".

Постепенно приближается декабрьский налоговый период, 25 декабря российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, 30 декабря – налог на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период, по оценке аналитика Промсвязьбанка, составит около 1,4 трлн руб. "Учитывая, что активность торгов на глобальных рынках на следующей неделе, вероятно, будет пониженной в связи с празднованием католического Рождества, возможно, активность экспортеров при конвертации части валютной выручки на этой неделе находится на более высоком уровне. В ближайшее время в базовом сценарии ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 62,20-63 руб./долл.", - прогнозирует Михаил Поддубский.