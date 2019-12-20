Приток капитала в акции и облигации РФ возобновился, в лидерах бонды - "БКС Глобал Маркетс"

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Приток капитала в акции и облигации РФ по итогам недели, завершившейся 18 декабря 2019 года, возобновился, сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 12 по 18 декабря составил $230 млн против оттока $40 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Динамику рынков определили огромные притоки в фонды акций и облигаций GEM в размере $7 млрд. Оптимизм достиг пиковых значений, что пока позитивно, однако в перспективе ближайших нескольких недель риски растут", - пишет стратег.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $70 млн против оттока $50 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток тоже на уровне $70 млн, на предыдущей неделе отток равнялся $40 млн (четвертая неделя оттока).

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован чистый приток капитала на уровне $160 млн против притока $10 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток капитала на уровне $10 млн, по итогам предыдущей недели приток тоже составил $10 млн.