Утренние прогнозы: рост рынка акций в пятницу возобновится

Внешний фон на утро пятницы складывается нейтральный, инвесторы отыграли все важные события текущего года, и рынки готовятся к Рождеству и Новому году, отмечают аналитики. У российского рынка сохраняется потенциал некоторого роста.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в четверг снизился на полпроцента, но о смене восходящего тренда говорить не приходится. Во многом потери индекса Мосбиржи были вызваны дивидендным "гэпом" в акциях "Лукойла". "В пятницу рост рынка акций возобновится. Американские индексы подросли, продолжается ралли в нефти, так что сегодня ждем открытия рынка ростом в пределах 0,3-0,5%".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация на внешних рынках спокойная. По сути, инвесторы отыграли все важные события текущего года, и на повестке дня остаётся лишь Рождество и Новый год. Активность в Европе и США будет снижаться, что предполагает относительно вялые торги в России. Рубль способен укрепиться, или, как минимум, сохранить свои достижения. Поддержку рублю продолжит оказывать продажа валюты экспортёрами на фоне снижения активности нерезидентов".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "По индексу Мосбиржи в пятницу продолжаем ориентироваться на диапазон 3000-3030 пунктов. Основные корпоративные события этого декабря на российском рынке уже состоялись, но из оставшихся отметим, что 24 декабря совет директоров Газпрома должен утвердить новую дивидендную политику, а 26-27 декабря состоятся дивидендные отсечки в акциях ГМК НорНикеля и Татнефти".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС, после достижения в течение сессии новых максимумов, завершили торги небольшим снижением. Ближайшими поддержками для индикаторов выступают отметки 2995 и 1510 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу: 2995-3030 пунктов".