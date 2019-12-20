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20 декабря 2019 года 09:49

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг на новых рекордных максимумах, при этом индекс S&P впервые превысил отметку 3200 пунктов. Трейдеры оценивали статистические данные и практически не отреагировали на новости об импичменте президенту США Дональду Трампу. Число заявок на пособие по безработице в США снизилось максимально с февраля. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс., с 252 тыс. до 234 тыс., говорится в отчете Минтруда США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя на 27 тыс., до 225 тыс.

Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосовала за импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,15%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК уменьшился на 0,18%. В то же время гонконгский Hang Seng вырос на 0,23%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:07 МСК выросло на 0,18%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 0,25%.

Экономика Китая в 2020 году может столкнуться с более сильным давлением, чем в текущем, но правительство предпримет меры для поддержания приемлемых темпов роста, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, правительство будет стремиться стабилизировать экономический рост, продвигая реформы и предотвращая риски. Рост ВВП страны в третьем квартале текущего года замедлился до 6% - минимума за последние 30 лет. Однако ожидается, что по итогам всего года показатель останется в пределах целевого уровня правительства 6-6,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в пятницу после повышения днем ранее до максимумов с середины сентября. При этом котировки могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд. Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,17% - до $66,65 за баррель. В четверг их цена повысилась на 0,56%, составив на закрытие $66,54 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,03% - до $61,16 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 35,5 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,44 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 декабря вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 653,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+1,2%), "Роснефть-001Р-04" (+0,3%) и "ГК ПИК БО-ПО3" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-18" (-2,06%), "Газпром БО-22" (-0,47%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росэксимбанк завершил размещение 10-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 11 декабря, ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,9% годовых. Ставке соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 7,02% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) завершил размещение 3-летних инвестиционных облигаций серии БСО-П08 объемом 600 млн рублей и серии БСО-П09 объемом 900 млн рублей. Размещение прошло 19 декабря. Ставка 1-го купона серии БСО-П08 установлена на уровне 2,25% годовых, серии БСО-П09 - 1,55% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны годовые. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Выпуски размещались в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона 3-летних облигации серии 001Р-13 объемом 10 млрд рублей в размере 6,45% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,61% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок инвесторов прошел 19 декабря. Техническое размещение бондов запланировано на 26 декабря.

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,07% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 19 декабря. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 23 декабря.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций 1-й серии объемом 10 млрд рублей на уровне 6,84% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,02% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 19 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 25 декабря. Бумаги размещаются в рамках программы облигаций объемом до 294 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, зависит от того, какая дата наступит ранее: 30 июня 2040 года или 20 лет с даты начала размещения облигаций выпуска. Срок действия программы - до 30 июня 2036 года.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" планирует 25 декабря провести размещение облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,1% годовых. Ставки 2-14-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3,5%. Купоны годовые. Выпуск сроком обращения 14 лет будет размещен по открытой подписке. Заем имеет амортизационную структуру погашения: спустя три года после начала размещения каждый год будет выплачиваться по 8,333% от номинала. Облигации будут размещаться в целях реализации концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры на территории Саратова.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердило ставку 16-го купона облигаций 32-й серии в размере 5,6% годовых. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона была определена по итогам book building в размере 8,95% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-20-го купонов зависят от индекса потребительских цен. Выпуск размещен на 20 лет, по бумагам предусмотрена 10-летняя оферта. По займу предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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