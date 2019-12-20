Рубль способен укрепиться или, как минимум, сохранить свои достижения - "Открытие Брокер"

Ситуация на внешних рынках спокойная. По сути, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, инвесторы отыграли все важные события текущего года, и на повестке дня остаются лишь Рождество и Новый год. Активность в Европе и США будет снижаться, что предполагает относительно вялые торги в России. Рубль способен укрепиться или, как минимум, сохранить свои достижения, считает А. Кочетков. Поддержку рублю продолжит оказывать продажа валюты экспортёрами на фоне снижения активности нерезидентов.