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20 декабря 2019 года 09:23

S&P 500 впервые превысил 3200 пунктов

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг на новых рекордных максимумах. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг на новых рекордных максимумах, при этом индекс S&P впервые превысил отметку 3200 пунктов.

Трейдеры оценивали статистические данные и практически не отреагировали на новости об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось максимально с февраля.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс., с 252 тыс. до 234 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель за прошлую неделю не был пересмотрен.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя на 27 тыс., до 225 тыс.

Тем временем дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале 2019 года сократился до $124,1 млрд с пересмотренных $125,2 млрд в предыдущем квартале, сообщается в отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось, что во втором квартале этого года отрицательное сальдо равнялось $128,2 млрд.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение дефицита в июле-сентябре до $122 млрд с предварительно объявленного уровня второго квартала.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,35 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Согласно пересмотренным данным, в октябре продажи увеличились на 1,5% - до 5,44 млн домов. Ранее сообщалось о повышении показателя на 1,9% - до 5,46 млн домов.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение продаж в ноябре на 0,4% по сравнению с объявленным ранее октябрьским уровнем - до 5,44 млн домов.

Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосовала за импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

Акции Rite Aid Corp. подорожали на 42,3% после того, как сеть аптек отчиталась о прибыли за третий квартал, которая существенно превысила ожидания аналитиков.

Бумаги Darden Restaurants потеряли 6,3%, поскольку финансовые показатели компании во втором финансовом квартале не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

Акции Micron прибавили в цене 2,8%. Крупнейший в стране производитель чипов памяти дал оптимистичный прогноз на текущий квартал и сообщил инвесторам, что нынешний спад в отрасли производства микросхем скоро завершится.

Цена бумаг Synopsys Inc. выросла на 1%, поскольку компания объявила о начале программы обратного выкупа акций на сумму $100 млн.

Акции TiVo подорожали на 6,15%, поскольку производитель цифровых видеомагнитофонов договорился о слиянии с компанией Xperi Corp., занимающейся лицензированием, в рамках сделки стоимостью $1,21 млрд. Бумаги Xperi опустились на 11%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг вырос на 137,68 пункта (0,49%) и составил 28376,96 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 14,23 пункта (0,45%) - до 3205,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 59,48 пункта (0,67%) и составил 8887,22 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:50 МСК уменьшились соответственно на 0,04% и на 0,05%.

В число лидеров снижения входят бумаги Toyota Motor, подешевевшие на 1,1%.

Кроме того, стоимость производителя потребительской электроники Sony опускается на 1,6%, производителя промышленных роботов Fanuc - на 2,1%.

Между тем цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повышается на 0,3%, нефтяной компании Inpex - на 1,5%.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в ноябре ускорился до 0,5% в годовом выражении по сравнению с 0,4% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК уменьшился на 0,18%. В то же время гонконгский Hang Seng вырос на 0,23%.

Экономика Китая в 2020 году может столкнуться с более сильным давлением, чем в текущем, но правительство предпримет меры для поддержания приемлемых темпов роста, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, правительство будет стремиться стабилизировать экономический рост, продвигая реформы и предотвращая риски.

Рост ВВП страны в третьем квартале текущего года замедлился до 6% - минимума за последние 30 лет. Однако ожидается, что по итогам всего года показатель останется в пределах целевого уровня правительства 6-6,5%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings снижается в ходе торгов в Гонконге на 0,4%. При этом дорожают акции девелопера Wharf Real Estate (на 2,8%) и телекоммуникационной China Mobile (на 3,4%).

На бирже Шанхая существенно снижаются котировки акций China Life (на 1,4%) и Kweichow Moutai (на 1,1%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:07 МСК выросло на 0,18%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась в ходе торгов на 0,2%, в то время как бумаги другого представителя данной отрасли SK Hynix дорожают на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 0,25%.

В число лидеров снижения вошли акции крупнейших банков страны Commonwealth Bank of Australia - на 0,6%, Westpac Banking - на 0,6% и National Australia Bank - на 0,5%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,2%.

Также подешевели бумаги нефтяных компаний, в том числе Woodside Petroleum (на 1,2%)) и Oil Search (на 0,3%).

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в пятницу после повышения днем ранее до максимумов с середины сентября.

При этом котировки могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Предложение на рынке скорее всего продолжит сокращаться до конца года, полагает эксперт Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Однако в первом квартале цены, по его мнению, пойдут вниз из-за ослабления спроса. "Конечно же, любые проблемы с первой фазой сделки с Китаем ускорят движение вниз" на фоне беспокойства относительно восстановления спроса на топливо, отмечает Захир.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК подорожали на $0,07 (на 0,11%) - до $66,61 за баррель. В четверг их цена повысилась на $0,37 (на 0,56%), составив на закрытие $66,54 за баррель. Таким образом, Brent выросла шестую сессию подряд.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,07 (на 0,11%) - до $61,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,29 (на 0,48%), завершив день на отметке $61,22 за баррель.

Котировки нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу выросли на 0,4% - до 480,6 юаней за баррель. На этой недели они повысились на 3,1%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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