Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро, не обращая внимания на новые санкции против РФ

Москва. 19 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и большинства валют emerging markets.

Курс доллара США составил 62,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,35 руб./EUR1, подешевев на 28,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,43 копейки - до 65,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне умеренного повышения цен на нефть и позитивной динамики валют emerging markets. Поддержку котировкам также оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам декабря.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев, в ходе торгов четверга рубль продолжил укрепление, приближаясь к максимальным уровням с июля прошлого года в паре с долларом. "Этому способствуют несбывшиеся ожидания относительно санкций, при этом дополнительную поддержку рублю оказывает общий позитивный настрой валют emerging markets. Валюты ЕМ по преимуществу подрастают, за исключением Турции, которая живет своей отдельной жизнью. Не исключено, что рубль немного ослабнет, но это произойдет, скорее, лишь в самые последние дни перед Новым годом", - отметил Агарзаев.

"Не исключено, что в преддверии праздников участники рынка заранее конвертируют валюту в рамках подготовки к основным налоговым платежам, что уже сейчас оказывает поддержку рублю. Кроме того, спрос на рублевую ликвидность предъявляет и население: так, с начала декабря отток ликвидности из банковской системы по каналу наличных денег уже достиг 261 млрд рублей", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

При этом ранее рубль не особо отреагировал на заявления президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. В частности, он сообщил, что годовая инфляция в РФ уже замедлилась до 3,25%, в начале следующего года опустится до 3%. "Россия, безусловно, является одним из лидеров среди формирующихся рынков по поводу состояния финансовой и бюджетной системы", - подчеркнул президент. "У нас сейчас, по последним данным, инфляция 3,25% (годовая инфляция - ИФ). Это очень хороший для нас показатель. В начале следующего года мы вполне можем увидеть и 3%", - сказал Путин.

Как сообщалось, Минэкономразвития по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне 3,0-3,1%, в 2020 году - 3,0%.

"Можно утверждать, что правительство победило инфляцию. Текущая цифра является историческим рекордом для постсоветской буржуазной России. Таргет Банка России - 4%. Инфляция - это не только реальные доходы граждан и социальная стабильность. Снижение инфляции - это возможность устранить главный тормоз российской экономики. На фоне слабого спроса рентабельность российского бизнеса - 5-6%, кредитные ставки от 8-9%. Однако в результате снижения инфляции ключевая ставка ЦБ в следующем году может упасть до 5%. В этом случае Россия может преодолеть стагнацию и выйти на среднемировые темпы роста ВВП", - отметил руководитель "Информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

Ранее участники рынка спокойно отнеслись и к тому, что комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA ("Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019", дословно "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля") с дополнительными санкциями против РФ. Как пишет агентство Bloomberg, законопроект известен как "санкции из ада".

Законопроект разработан сенатором-республиканцем Линдси Грэмом совместно с сенатором Кори Гарднером и при поддержке демократов Боба Менендеса, Бена Кардина. Он был представлен в комитете впервые 13 февраля 2019 года.

Согласно сайту Сената США, в документ с момента его внесения на рассмотрение в феврале 2019 года не вносились поправки.

Авторы инициативы предлагают расширить санкции CAATSA (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act, "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

В частности, они предлагают через полгода после вступления закона в силу ввести санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц", которые способствуют, прямо или косвенно, "незаконным и коррупционным действиям" российских властей.

Также они предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) с периодом обращения более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

"Комитет Сената по международным отношениям проголосовал по санкциям в отношении России за вмешательство в выборы 2016 года (DASKA). "Санкции из ада" подразумевают запрет на покупку нового госдолга, санкции против банковского сектора и проектов СПГ. Но для введения санкций они должны быть одобрены Сенатом и Палатой представителей Конгресса, а затем подписаны Дональдом Трампом. Рубль в моменте вчера отреагировал снижением до 62,7 руб./$1, но сегодня утром уже отыграл потери. Сейчас сложно сказать, когда вопрос DASKA будет рассмотрен Сенатом, но пока введение санкций не выглядит вероятным и игнорируется рынком. Давление на российские активы может вырасти в следующем году по мере продвижения законопроекта, но мы пока не рассматриваем это как базовый сценарий", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть умеренно поднимаются в четверг вечером после незначительного изменения по итогам предыдущей сессии. С начала декабря как Brent, так и WTI подорожали примерно на 10% на фоне решения ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу, а также согласования условий промежуточной торговой сделки Вашингтоном и Пекином.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подросла на 0,45% - до $66,47 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,23% - до $60,99 за баррель.

Согласно докладу Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 декабря на 5,48 копейки, до 62,5283 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,48 копейки, до 69,5877 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 9,11 копейки по отношению к среде и составил 62,4814 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 10,61 копейки и составил 62,4647 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 417,2 млн, из которых $613,366 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 803,834 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 13,05 копейки по отношению к среде, до 69,5493 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 10,81 копейки и составил 69,4867 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR671,549 млн, из которых EUR259,023 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR412,526 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,23% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,36% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 6,46%, 6,5% и 6,52% годовых соответственно.