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19 декабря 2019 года 19:27

Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз после обновления пиков, откат сдерживала нефть

Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после завершения ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и очередного обновления индексом МосБиржи исторического максимума; откат сдерживался выросшей нефтью.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3008,39 пункта (-0,5%, максимум сессии и новый пик - 3027,88 пункта), индекс РТС - 1519,49 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,3%.

Доллар упал до 62,38 рубля (-0,28 рубля).

Президент РФ Путин заявил на ежегодной пресс-конференции, что Россия, несмотря на строительство новых газопроводов, сохранит транзит газа через Украину. По его словам, РФ намерена договориться с Украиной по газовым вопросам. На вопрос о выигрыше "Нафтогаза Украины" в суде с "Газпромом" (MOEX: GAZP) иска на $2,6 млрд Путин напомнил о долге Киева Москве по евробондам на $3 млрд.

По словам Путина, годовая инфляция в РФ уже замедлилась до 3,25%, в начале следующего года опустится до 3%.

Тем временем, в четверг в Берлине продолжились переговоры России и Украины по транзиту газа с участием председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и главы Минэнерго РФ Александра Новака.

Лидерами отката из-за отсечки на бирже дивидендов выступили акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,7%, до 6079 рублей; дивиденды за 9 месяцев составляют 192 рубля на акцию), объем торгов бумагами составил 9,882 млрд рублей.

Также подешевели рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%).

Совет директоров "Роснефти" в четверг утвердил план финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021 годы, приоритетными направлениями названы повышение операционной эффективности и доходности акционеров компании, а также ее инвестиционной привлекательности. Последовательно двигаясь к достижению данных целей, "Роснефть" предусмотрела в плане рост доходности акционеров относительно достигнутого уровня 2019 года в условиях сохранения волатильности на мировых рынках, сообщила компания.

Акционеры "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,1%, до 79,96 рубля) накануне на внеочередном собрании одобрили увеличение уставного капитала компании посредством размещения допэмиссии акций в пользу банка ВТБ, сообщила компания. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций составит 93,21 рубля за бумагу, количество не превысит 1,2 млрд штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права). Допэмиссия является частью сделки по покупке "Ростелекомом" 55% оператора Tele2. Сейчас "Ростелеком" владеет 45% Tele2 и покупает оставшуюся долю у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% - Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% - у банка "Россия" Юрия Ковальчука и партнеров.

Выросли в четверг акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,8%), "Мосбиржи" (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%).

Индексы акций в США накануне показали смешанную динамику на фоне ослабления оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. При этом инвесторы в США практически не отреагировали на голосование в Палате представителей Конгресса США по импичменту президенту страны Дональду Трампу.

Палата представителей в среду проголосовала за импичмент президенту по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, китайский Shanghai Composite не изменился), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE вырос на 0,3%, DAX просел на 0,3%) и "плюсует" Америка (индекс S&P 500 растет на 0,2%).

Банк Японии по итогам заседания в четверг сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. Правительство Японии в среду обновило экономический прогноз и теперь ожидает роста ВВП страны на 1,4% за год, который начнется 1 апреля 2020 года, по сравнению с ожидавшимися в июле 1,2%.

В США в четверг вышел блок слабой статистики. Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось слабее прогнозов, индекс деловой активности Филадельфии в декабре упал до 0,3 пункта при прогнозах снижения до 8 пунктов с ноябрьского уровня 10,4 пункта. Кроме того, перепродажи домов в ноябре упали на 1,7% (до 5,35 млн домов) при прогнозах снижения на 0,4%.

Между тем, нефть к вечеру в четверг возобновила рост, цена Brent к 18:50 МСК на $0,2 превысила уровень суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $66,5 за баррель (+0,5% и +0,1% накануне), февральская цена WTI - $61,0 за баррель (+0,3% и -0,02% в среду).

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, главной новостью накануне стало принятие комитетом Сената США по международным отношениям очередной версии законопроекта DASKA ("Защита безопасности Америки от агрессии Кремля"), но российский рынок акций отреагировал на это событие флегматично.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Трампа, что было ожидаемым и пока не оказало заметного воздействия на рынки.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, причем локомотивом роста выступили акции "Интер РАО", после чего игроки начали фиксировать прибыль. Акции "Норникеля" выросли на фоне опережающего роста котировок никеля.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа по обеим статьям обвинений, но рынки отреагировали нейтрально. Нефть Brent торгуется на максимумах с июля, выше $66 за баррель. Из позитивной статистики можно отметить данные Росстата: розничные продажи в РФ в ноябре выросли на 2,3% в годовом выражении после подъема на 1,7% в октябре.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций скорректировался вниз, но особых поводов, кроме неуверенности на внешних площадках, для этого не было. Среди аутсайдеров рынка преобладали ранее разогретые бумаги компаний электроэнергетики. ФСК, "Россети" и "РусГидро" так и не получили какую-либо информацию о приватизационных планах. Между тем генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский заявил о том, что компания намерена увеличивать дивидендные выплаты. Однако он не озвучил конкретные цифры и план действий.

Рубль продолжает укрепляться. Экспортеры готовятся к налоговым выплатам в декабре, что оказывает существенное влияние на курс. Кроме того, нефть выше $66 за баррель Brent также не оставляет иного действия, кроме укрепления.

Министерство торговли Китая заявляет о контактах с американской стороной по поводу даты подписания первой фазы торгового соглашения. Однако пресс-секретарь ведомства Гао Фэн не стал говорить о каких-то конкретных сроках или содержании соглашения. В то же время Китай объявил об очередной отмене ряда тарифов американской химической продукции и нефтепродуктов.

Проблема импичмента Трампа инвесторов почти не волнует, так как во время голосования накануне республиканцы выступили консолидированно против, а к ним присоединилось несколько демократов. Сенат контролируется республиканцами, и вряд ли они будут готовы проголосовать против президента, который столь активно работает над интересами США, отмечает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на акции "Газпрома" давит неопределенность с транзитом газа через Украину. Вероятность достижения соглашения снижается с каждым днем, и пока непонятно, получит ли российская компания какие-либо штрафные санкции за снижение объемов поставок газа на Запад.

Целью роста индекса МосБиржи является отметка 3050 пунктов. После небольшой коррекции возобновились покупки в "Норникеле" на фоне роста цен на никель. Учитывая, что на следующей неделе произойдет отсечка реестра ГМК, бумаги вновь могут подобраться к отметке 20 тыс. рублей.

Нефть Brent вновь торгуется выше $66 за баррель - в районе верхней границы восходящего канала, хотя поводов для ее пробития пока нет. Но и открывать "шорты" в расчете на технический откат не рекомендуется. Сейчас с нефтью лучше играть в "длинную", выкупая все просадки и фиксируя даже небольшую прибыль, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в четверг выступили акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,3%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,2%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-4,1%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-3,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,9%).

Выросли акции ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (+10,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+7,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+6%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+4,7%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,3%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,07 млрд рублей (из них 14,726 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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